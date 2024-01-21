Вражеских кораблей в Черном море стало больше — сколько на дежурстве

Вражеские корабли на рейде. Фото: РосСМИ

По состоянию на утро, 21 января, Россия продолжает держать напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей. Известно, что среди них есть и ракетоносители с "Калибрами" на борту. Военные рекомендуют прислушиваться к звукам воздушной тревоги и реагировать.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;

в Азовском море — 1 вражеский корабль;

в Средиземном море — 1 вражеский корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 13 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 17 судов, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, российские оккупанты, скорее всего, будут продолжать наносить ракетные и беспилотные удары, пытаясь прорвать украинскую систему ПВО и оказывать на нее давление. Именно по этой причине 20 января армия РФ провела ограниченное количество ударов по территории Украины.

Также мы сообщали, что российские захватчики в очередной раз обстреляли населенные пункты Марганецкой громады, которая располагается в Никопольском районе Днепропетровской области. Отмечается, что местные жители слышали взрывы 21 января после полуночи.

Добавим, что в российской Туле находится не менее 10 оборонных предприятий Российской Федерации, производящих разнообразное оружие, в том числе и ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.