Россияне экономят "Калибры" из-за проблем с логистикой — подробности

Запуск ракеты с ракетоносителем. Фото: росСМИ

Российские захватчики, вероятно, экономят "Калибры", последний раз их использовали в начале января. Военные считают, что причиной этого могут служить трудности с логистикой, обеспечением и обслуживанием ракетных установок.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Мы фиксировали использование "Калибров" еще 3 января, тогда три ракеты враг выпустил из акватории Черного моря, и все они были уничтожены. Очевидно, что они немного экономят этот вид ракет, потому что у них есть сложности с дальнейшей логистикой в Крыму, а перебазироваться в Новороссийск они еще не смогли", — сказала Наталья Гуменюк.

Военная отметила, что, несмотря на эту экономию, ракетная опасность остается на высоком уровне. Ведь даже находясь в пунктах базирования, они могут быть применены.

"Опасность заключается в том, что каждый надводный ракетоноситель, выходя в море, несет на себе восемь "Калибров" и готов их применить. Находясь на базе, они также представляют собой опасность, потому что могут быть применены прямо из рейда Новороссийска", — подчеркнула военная.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов по украинских дронов.

Также мы писали, что на утро воскресенья, 21 января, Россия продолжает держать напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей. Известно, что среди них есть и ракетоносители с "Калибрами" на борту. Военные рекомендуют прислушиваться к звукам воздушной тревоги и реагировать.

Добавим, что Институт изучения войны (ISW) публикует информацию о том, что РФ готовит бригады для высадки десанта в украинском тылу, вероятнее всего, на юге. Однако такие действия оккупантов невозможны и могут быть полностью сокрушительными для них.