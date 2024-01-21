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Росіяни не здатні безпечно споряджати "Калібри" на ракетоносії у Севастополі, — Братчук

21 січня 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Росіяни не здатні безпечно споряджати "Калібри" на ракетоносії у Севастополі, — Братчук
Речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Фото: UKRAINE MEDIA CENTER
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Чорноморський флот Росії не здатен безпечно споряджати свої ракетоносії "Калібрами" у тимчасово окупованому Севастополі. Причиною цьому є нестабільна ситуація в Криму через удари українськими дронами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.

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"Наразі є підрозділи та засоби вогневого ураження, які можуть завдавати шкоди не лише штабу Чорноморського флоту, а й кораблям", — сказав військовий.

За його інформацією, українська армія наразі має у своєму розпорядженні сучасні радари, дрони, ракети та артилерію. За допомогою них ЗСУ можуть знищувати російські цілі на воді та на суші.

Російський флот у Криму

Зазначимо, що Севастополь є одним з найважливіших стратегічних пунктів Росії на Чорному морі, оскільки він дозволяє їй контролювати вхід до Азовського моря та мати доступ до Середземного моря. Росія використовує свої ракетоносії, оснащені "Калібрами", для демонстрації своєї військової сили та втручання в різні конфлікти. Однак, за даними експертів, російський Чорноморський флот залишається слабким та вразливим перед українською армією та західними санкціями.

Нагадаємо, воїни Збройних сил України збили російські бомбардувальники Іл-22М та А-50 над Азовським морем. В Росії досі тривають обговорення та непорозуміння стосовно того, чим та як ЗСУ вдалося "приземлити" літаки РФ.

Також ми писали, що у російській Тулі знаходиться щонайменше 10 оборонних підприємств Російської Федерації, які виробляють різноманітну зброю, зокрема й ракети. Російські нафтобази є законними цілями й по них можна завдавати ударів.

Додамо, успішна атака української авіації на великий десантний корабель "Новочеркаськ" наближає повну перемогу України над Чорноморським флотом РФ.

Одеса
Крим
ЗСУ
Чорне море
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