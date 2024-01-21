Россияне не способны безопасно снаряжать "Калибры" на ракетоносители в Севастополе, — Братчук

Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: UKRAINE MEDIA CENTER

Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов по украинских дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Читайте также:

"В настоящее время есть подразделения и средства огневого поражения, которые могут наносить ущерб не только штабу Черноморского флота, но и кораблям", — сказал военный.

По его информации, украинская армия в настоящее время располагает современными радарами, дронами, ракетами и артиллерией. С помощью них ВСУ могут уничтожать российские цели на воде и суше.

Российский флот в Крыму

Отметим, что Севастополь является одним из важнейших стратегических пунктов России на Черном море, поскольку позволяет ей контролировать вход в Азовское море и иметь доступ к Средиземному морю. Россия использует свои ракетоносители, оснащенные "Калибрами", для демонстрации своей военной силы и вмешательства в разные конфликты. Однако, по данным экспертов, российский Черноморский флот остается слабым и уязвимым перед украинской армией и западными санкциями.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Также мы писали, что в русской Туле находится не менее 10 оборонных компаний русской Федерации, производящих разнообразное орудие, в том числе и ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.

Добавим, что успешная атака украинской авиации на большой десантный корабль "Новочеркасск" приближает полную победу Украины над Черноморским флотом РФ.