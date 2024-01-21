Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Россияне не способны безопасно снаряжать "Калибры" на ракетоносители в Севастополе, — Братчук arrow

Россияне не способны безопасно снаряжать "Калибры" на ракетоносители в Севастополе, — Братчук

21 января 2024 12:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Россияне не способны безопасно снаряжать "Калибры" на ракетоносители в Севастополе, — Братчук
Спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук. Фото: UKRAINE MEDIA CENTER
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Черноморский флот России не способен безопасно снаряжать свои ракетоносители "Калибрами" во временно оккупированном Севастополе. Причиной этому является нестабильная ситуация в Крыму из-за ударов по украинских дронов.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

Читайте также:

"В настоящее время есть подразделения и средства огневого поражения, которые могут наносить ущерб не только штабу Черноморского флота, но и кораблям", — сказал военный.

По его информации, украинская армия в настоящее время располагает современными радарами, дронами, ракетами и артиллерией. С помощью них ВСУ могут уничтожать российские цели на воде и суше.

Российский флот в Крыму

Отметим, что Севастополь является одним из важнейших стратегических пунктов России на Черном море, поскольку позволяет ей контролировать вход в Азовское море и иметь доступ к Средиземному морю. Россия использует свои ракетоносители, оснащенные "Калибрами", для демонстрации своей военной силы и вмешательства в разные конфликты. Однако, по данным экспертов, российский Черноморский флот остается слабым и уязвимым перед украинской армией и западными санкциями.

Напомним, воины Вооруженных сил Украины сбили российские бомбардировщики Ил-22М и А-50 над Азовским морем. В России до сих пор продолжаются обсуждения и недоразумения по поводу того, чем и как ВСУ удалось "приземлить" самолеты РФ.

Также мы писали, что в русской Туле находится не менее 10 оборонных компаний русской Федерации, производящих разнообразное орудие, в том числе и ракеты. Российские нефтебазы являются законными целями и по ним можно наносить удары.

Добавим, что успешная атака украинской авиации на большой десантный корабль "Новочеркасск" приближает полную победу Украины над Черноморским флотом РФ.

Одесса
Крым
ВСУ
Черное море
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

Актуальное по теме