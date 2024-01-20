Американський літак патрулює біля кордонів Одеської області

Boeing P-8A Poseidon. Фото: Greg L. Davis

Сьогодні, 20 січня, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксували протичовновий літак американських ВМС. У повітряному просторі Румунії авіація патрулює ситуацію у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:

Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

За відкритою інформацією, літак злетів з італійської авіабази Сігонелла, що на Сицилії. Зазначимо, що ця війсково-морська база належить ВПС Італії, а також використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

У повітрі зафіксовано американський літак Boeing P-8A Poseidon. Це військовий багатоцільовий літак для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він є вдосконаленою версією пасажирського літака Boeing 737-800, спеціально призначеної для виконання завдань в морському середовищі.

Основні характеристики Boeing P-8A Poseidon

Місії:

Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.

Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.

Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.

Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Крім США, P-8 Poseidon був експортований до інших країн. Наприклад, Індія та Австралія придбали ці літаки для підтримки своїх морських сил.

Нагадаємо, станом на ранок 20 січня Росія тримає напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів, серед яких є ракетоносії. Ситуація в регіоні продовжує залишатися напруженою.