Американський літак патрулює біля кордонів Одеської області
Сьогодні, 20 січня, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксували протичовновий літак американських ВМС. У повітряному просторі Румунії авіація патрулює ситуацію у Чорному морі.
Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.
За відкритою інформацією, літак злетів з італійської авіабази Сігонелла, що на Сицилії. Зазначимо, що ця війсково-морська база належить ВПС Італії, а також використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.
Що відомо про літак
У повітрі зафіксовано американський літак Boeing P-8A Poseidon. Це військовий багатоцільовий літак для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він є вдосконаленою версією пасажирського літака Boeing 737-800, спеціально призначеної для виконання завдань в морському середовищі.
Основні характеристики Boeing P-8A Poseidon
Місії:
- Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
- Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
- Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.
Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.
Історія:
Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.
Крім США, P-8 Poseidon був експортований до інших країн. Наприклад, Індія та Австралія придбали ці літаки для підтримки своїх морських сил.
Нагадаємо, станом на ранок 20 січня Росія тримає напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів, серед яких є ракетоносії. Ситуація в регіоні продовжує залишатися напруженою.
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