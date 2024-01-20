Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Американський літак патрулює біля кордонів Одеської області arrow

Американський літак патрулює біля кордонів Одеської області

20 січня 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Американський літак патрулює біля кордонів Одеської області
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Greg L. Davis
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 20 січня, у другій половині дня біля кордонів Одеської області зафіксували протичовновий літак американських ВМС. У повітряному просторі Румунії авіація патрулює ситуацію у Чорному морі. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

Читайте також:
Маршрут розвідувальника. Фото: скриншот

За відкритою інформацією, літак злетів з італійської авіабази Сігонелла, що на Сицилії. Зазначимо, що ця війсково-морська база належить ВПС Італії, а також використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

У повітрі зафіксовано американський літак Boeing P-8A Poseidon. Це військовий багатоцільовий літак для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він є вдосконаленою версією пасажирського літака Boeing 737-800, спеціально призначеної для виконання завдань в морському середовищі.

Основні характеристики Boeing P-8A Poseidon

Місії:

  • Морська патрульна авіація: спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів, ведення пошуку та рятувальних операцій.
  • Протипідводна боротьба: використовує різноманітні сенсори й озброєння для виявлення та знищення підводних човнів.
  • Озброєння: гарпуни, глибинні бомби, протипідводні торпеди.

Літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, у тому числі радар, оптичні й інфрачервоні системи, акустичні сенсори.

Історія:

Boeing P-8A Poseidon був розроблений на замовлення Військово-морських сил США (US Navy) для заміни старіших літаків P-3 Orion.
Перший політ відбувся у квітні 2009 року, і у 2013 році літак почав службу в складі ВМС США.

Крім США, P-8 Poseidon був експортований до інших країн. Наприклад, Індія та Австралія придбали ці літаки для підтримки своїх морських сил.

Нагадаємо, станом на ранок 20 січня Росія тримає напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів, серед яких є ракетоносії. Ситуація в регіоні продовжує залишатися напруженою.

Одеса
війна
літак
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі