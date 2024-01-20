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Американский самолет патрулирует у границ Одесской области

20 января 2024 16:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Американский самолет патрулирует у границ Одесской области
Boeing P-8A Poseidon. Фото: Greg L. Davis
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 20 января, во второй половине дня у границ Одесской области зафиксировали противолодочный самолет американских ВМС. В воздушном пространстве Румынии авиация патрулирует ситуацию в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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По открытой информации, самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта военно-морская база принадлежит ВВС Италии, а также используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

В воздухе зафиксирован американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Это военный многоцелевой самолет для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он представляет собой усовершенствованную версию пассажирского самолета Boeing 737-800, специально предназначенную для выполнения задач в морской среде.

Основные характеристики Boeing P-8A Poseidon

Миссии:

  • Морская патрульная авиация: наблюдение за поверхностью воды, обнаружение подлодок, ведение поиска и спасательных операций.
  • Противоподводная борьба: использует различные сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения подлодок.
  • Вооружение: гарпуны, глубинные бомбы, противоподводные торпеды.

Самолет известен своим развитым набором сенсоров, включая радар, оптические и инфракрасные системы, акустические сенсоры.

История:

Boeing P-8A Poseidon был разработан по заказу Военно-морских сил США (US Navy) для замены более старых самолетов P-3 Orion.
Первый полет состоялся в апреле 2009 года, и в 2013 году самолет начал службу в составе ВМС США.

Помимо США, P-8 Poseidon был экспортирован в другие страны. К примеру, Индия и Австралия приобрели эти самолеты для поддержки своих морских сил.

Напомним, по состоянию на утро 20 января Россия держит напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей, среди которых есть ракетоносители. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Одесса
война
самолет
Одесская область
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