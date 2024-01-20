Ракетоносії у Чорному морі — скільки кораблів на чергуванні

Військові кораблі на рейді. Фото: росЗМІ

Станом на ранок 20 січня Росія тримає напругу в Чорному морі, відновивши повноцінне чергування кораблів, серед яких є ракетоносії. Ситуація в регіоні продовжує залишатися напруженою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі 2 ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет;

в Азовському морі 1 ворожий корабель;

у Середземному морі 1 ворожий корабель.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 3 судна, з них 0 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 4 судна з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Нагадаємо, у ніч проти 20 січня російські загарбники атакували Україну сімома "шахедами". Проте українським захисникам вдалося знищити чотири із них.

Також ми писали, що російські окупанти, можливо, проводитимуть локальні наступальні операції та більш масштабні наступальні дії по всій лінії фронту, аби змусити українські війська витрачати матеріальні та людські ресурси, аби оборонятися. За словами речника командування Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо, весь східний фронт від Куп'янська до Бахмута перебуває в активній фазі.

Додамо, у Криму на дно пішов сторожовий корабель росіян "Тарантул". Це сталося неподалік від Севастополя після ймовірної атаки українських БпЛА.