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Ракетоносители в Черном море — сколько кораблей на дежурстве

20 января 2024 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Ракетоносители в Черном море — сколько кораблей на дежурстве
Военные корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 20 января Россия держит напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей, среди которых ракетоносители. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море 2 вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
  • в Азовском море 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 3 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 4 судна из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину семью "шахедами". Однако украинским защитникам удалось уничтожить четыре из них.

Также мы писали, что российские оккупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы на оборону. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.

Добавим, в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БПЛА.

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