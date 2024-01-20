Ракетоносители в Черном море — сколько кораблей на дежурстве
По состоянию на утро 20 января Россия держит напряжение в Черном море, восстановив полноценное дежурство кораблей, среди которых ракетоносители. Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном море 2 вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп до 8 ракет;
- в Азовском море 1 вражеский корабль;
- в Средиземном море 1 вражеский корабль.
Движение по морю не останавливалось
За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- до Азовского моря — 3 судна, из них 0 двигалось из пролива Босфор;
- к Черному морю — 4 судна из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор.
Напомним, в ночь на 20 января российские захватчики атаковали Украину семью "шахедами". Однако украинским защитникам удалось уничтожить четыре из них.
Также мы писали, что российские оккупанты, возможно, будут проводить локальные наступательные операции и более масштабные наступательные действия по всей линии фронта, чтобы заставить украинские войска тратить материальные и человеческие ресурсы на оборону. По словам спикера командования Сухопутных войск ВСУ подполковника Владимира Фитьо, весь восточный фронт от Купянска до Бахмута находится в активной фазе.
Добавим, в Крыму ко дну пошел сторожевой корабль россиян "Тарантул". Это произошло недалеко от Севастополя после вероятной атаки украинских БПЛА.
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