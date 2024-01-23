Партизаны подняли флаг Украины в Крыму — Гуменюк рассказала о ситуации на полуострове

Украинский флаг на горе Пахкал-Кая. Фото: движение "Желтая лента"

Украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что имеют проблемы с логистикой.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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На горе Пахкал-Кая, которую россияне называют Лысый Иван, взвился украинский флаг.

"Такие акции — очень сильный элемент гибридной войны. Элемент влияния как на врага, так и на веру тех граждан, которые ждут прибытия Сил обороны, находятся на временно оккупированной территории. Это действительно очень трудно — быть в оккупации с проукраинскими убеждениями", — подчеркнула Наталья Гуменюк.

По ее мнению, такие акции поддержки друг друга и влияния на морально-психологическое состояние врага очень важны.

Россиянам в Крыму стало неуютно

Сейчас российские военные чувствуют себя во временно оккупированном Крыму уже не так уверенно, как раньше. Этому способствуют и точечные удары ВСУ по стратегически важным объектам, и проблемы с логистикой и обеспечением военных баз. Войска РФ пытаются наладить альтернативные способы обеспечения своих объектов, но пока не выходит.

Поэтому сейчас россияне пытаются перебазироваться в более безопасный для них порт Новороссийска.

"О пунктах базирования в крымских гаванях — они в стадии "запаковки". То есть пытаются максимально переместить ту нужную логистику и нужную инфраструктуру, которая необходима, в Новороссийск. Но само перемещение — здесь есть сложности. Мы помним, они как грузовые используют, в основном, большие десантные корабли. А штормовая погода в море не способствует сейчас таким перевозкам", — рассказала Наталья Гуменюк.

Наталья Гуменюк. Фото: национальный телемарафон

По ее словам, сам факт активизации партизанского движения на фоне перемещения россиян в Новороссийск подчеркивает то, что Крым — это Украина, и возвращение полуострова с каждым днем все ближе.

Украинские удары по силам РФ в Крыму

Напомним, недавно Служба безопасности Украины рассказала детали атаки на Крымский мост — его атаковали пять украинских военно-морских дронов Sea Baby.

А на следующий день стало известно, что враг передислоцирует ПВО в Крыму после поражения командного пункта РФ.