На Ланжероне одесские "моржи" устроили заплыв с флагом Украины

Флаги Украины и Одессы. Фото: Новини.LIVE

Сегодня Украина отмечает День утверждения Государственного флага. Одесские "моржи" — любители зимнего плавания — решили почтить этот праздник оригинальным способом. Они устроили заплыв с флагами в Черном море.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

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Заплыв одесских "моржей"

На Ланжероне сегодня людно, кроме желающих прогуляться и подышать свежим воздухом, на пляж пришли и одесские "моржи". Они устроили заплыв, неся с собой флаги города и национальный флаг Украины. Купались в воде с температурой +5°C. Это действо посвятили Дню утверждения государственного флага.

"Мы хотим подчеркнуть важность этого дня для нашей истории и культуры. Наш заплыв был для того, чтобы показать, что Одесса — это Украина. Мы украинский город. Вода сегодня мокрая и соленая", — с улыбкой говорит член "Клуба моржей" Иван Папушенко.

Слева Иван Папушенко. Фото: Новини.LIVE

Мужчина с флагами Украины. Фото: Новини.LIVE

Моржей сегодня было много. По словам Ивана Папушенко, собрать их вместе было несложно.

"Я позвонил, они оперативно собрались. Это наш вклад в популяризацию украинского флага", — отметил мужчина.

Заплыв на Ланжероне. Фото: Новини.LIVE

Люди флагами Украины. Фото: Новини.LIVE

Что известно о празднике

В этот день в 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины". Добавим, что прежде чем прийти к сине-желтому цвету, украинский флаг сменил несколько цветов: он был и красным, и малиновым, и даже красно-синим.

Мужчины с флагом Украины. флагом Украины

Напомним, украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что у них проблемы с логистикой.