На Ланжероне одесские "моржи" устроили заплыв с флагом Украины
Сегодня Украина отмечает День утверждения Государственного флага. Одесские "моржи" — любители зимнего плавания — решили почтить этот праздник оригинальным способом. Они устроили заплыв с флагами в Черном море.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.
Заплыв одесских "моржей"
На Ланжероне сегодня людно, кроме желающих прогуляться и подышать свежим воздухом, на пляж пришли и одесские "моржи". Они устроили заплыв, неся с собой флаги города и национальный флаг Украины. Купались в воде с температурой +5°C. Это действо посвятили Дню утверждения государственного флага.
"Мы хотим подчеркнуть важность этого дня для нашей истории и культуры. Наш заплыв был для того, чтобы показать, что Одесса — это Украина. Мы украинский город. Вода сегодня мокрая и соленая", — с улыбкой говорит член "Клуба моржей" Иван Папушенко.
Моржей сегодня было много. По словам Ивана Папушенко, собрать их вместе было несложно.
"Я позвонил, они оперативно собрались. Это наш вклад в популяризацию украинского флага", — отметил мужчина.
Что известно о празднике
В этот день в 1992 году Верховная Рада Украины приняла постановление "О Государственном флаге Украины". Добавим, что прежде чем прийти к сине-желтому цвету, украинский флаг сменил несколько цветов: он был и красным, и малиновым, и даже красно-синим.
Напомним, украинские партизаны подняли флаг на крымской горе Пахкал-Кая, а россияне постепенно сворачивают свои базы в Крыму. Бегут в Новороссийск, потому что у них проблемы с логистикой.
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