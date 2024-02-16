Враження одеситів від фільму Алана Бадоєва "Довга доба"

Глядач читає афішу. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відбулася презентація фільму Алана Бадоєва про події на початку повномасштабного вторгнення "Довга Доба". Багато містян прийшло переглянути стрічку, зала була заповнена, а дехто шкодував про те, що не взяв хустку.

Журналісти Новини.LIVE дізналися в одеситів про очікування та перші враження від фільму.

Чого одесити чекали від стрічки

Ще за годину до показу у фоє зібралися одесити, охочі побачити "Довгу Добу". Публіка різного віку, та очікування у кожного були свої. Багато хто збирався відкрити своєрідну "капсулу часу", в якій Бадоєв закарбував емоції перших місяців війни.

"Я знаю, що це важкий фільм, і всі ми памʼятаємо ту добу — 24 лютого. Але хочеться подивитися, як це відтворив Алан Бадоєв. І цікаво, тому ще це реальні події, там немає дозйому, і варто відчути ті емоції", — каже одеситка Юлія.

Юлія в захваті від фільму. Фото: Новини.LIVE

Анастасія давно хотіла побачити фільм, і коли з'явилася можливість, одна з перших взяла квиток. Зізнається, що підготувалася до того, що стрічка буде дуже складною.

"Я хочу побачити реальність сьогодення і підтримати хлопців. Думаю, його буде важко дивитися", — наголошує дівчина.

Анастасія чекає на реальні історії. Фото: Новини.LIVE

За задумом, картина має об'єднати всіх українців, нагадати їм, що тільки разом ми сила. А Європейський глядач зможе побачити події у нашій країні від першої особи.

"Я бачила сюжет, і багато хто з блогерів рекомендував. Враження, що цей фільм має транслюватися не тільки в Україні, а й по всьому світу", — вважає Ірина.

Ірина вважає, що фільм мають показати у всьому світі. Фото: Новини.LIVE

Нагадування про війну

Анна з подругою прийшли на фільм, щоб відчути на собі, як це було на початку у найгарячіших точках — Харків, Чернігів, Маріуполь. Також дівчата хочуть підтримати військових не тільки на лінії фронту, а й тих, хто з перших місяців війни перебуває у полоні.

"Ми очікуємо побачити війну від очевидців найстрашніших моментів нашої історії. Тому прийшли підтримати нашого режисера Алана Бадоєва, подивитися фільм, бачення режисера. І, звичайно ж, прийшли від себе підтримати військових", — зазначає Анна.

Анна прийшла підтримати полоненого родича. Фото: Новини.LIVE

Вся зала була у сльозах

Після фільму одесити не охоче ділилися враженнями, адже кожен згадав найболючіші моменти, про які не хотів розповідати. Однак абсолютно всі вважали, що фільм вартий того, аби його хоча б раз подивитися.

"Насправді це дуже тяжкий фільм. Але він нагадує усім, що війна продовжується і треба вірити у краще, у те, що перемога буде за нами та що герої ніколи не помирають. Ми будемо їм завжди вдячними. Треба, щоб надія постійно була з нами", — каже глядачка Катя.

Катерина чекає на перемогу. Фото: Новини.LIVE

А Марія вважає, що цю стрічку має обовʼязково подивитися кожен, хто називає себе українцем. В цей важкий для країни час він допоможе людям знову згадати весь той біль, який був на початку війни, і як усі допомагали один одному.

"Я вважаю, що цей фільм має примусово подивитися кожен українець, кожна людина у цьому світі й згадати, як все починалося. Світ тоді став на нашу сторону, і нас тоді боявся ворог, тому що ми були єдині. Люди тоді без зайвих питань стояли пліч-о-пліч з військовими, та ніхто не боявся. Мені здається, українці забули про це і треба їм нагадати", — підсумувала Марія.

Марія закликала українців обʼєднатися. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, режисер Алан Бадоєв вирушив у тур містами України з показом своєї стрічки про повномасштабне вторгнення, першою стала саме Одеса. Про те, як пройшла презентація, читайте у нашому матеріалі.