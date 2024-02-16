Впечатления одесситов от фильма Алана Бадоева "Довга Доба"

Зритель читает афишу. Фото: Новини.LIVE

В Одессе состоялась презентация фильма Алана Бадоева о событиях в начале полномасштабного вторжения "Довга Доба". Многие горожане пришли посмотреть ленту, зал был заполнен, а некоторые сожалели о том, что не взяли платок.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов об ожиданиях и первых впечатлениях от фильма.

Чего одесситы ждали от ленты

Еще за час до показа в фойе собрались одесситы, желающие увидеть "Довгу Добу". Публика всех возрастов, и ожидания у каждого были свои. Многие собирались открыть своеобразную "капсулу времени", в которой Бадоев запечатлел эмоции первых месяцев войны.

"Я знаю, что это тяжелый фильм, и все мы помним те сутки — 24 февраля. Но хочется посмотреть, как это воспроизвел Алан Бадоев. И интересно, потому что это реальные события, там нет досъема, и стоит испытать эти эмоции", — говорит одесситка Юлия.

Юлия в восторге от фильма. Фото: Новини.LIVE

Анастасия давно хотела увидеть фильм и, когда появилась возможность, одной из первых взяла билет. Признается, что подготовилась к тому, что лента будет очень сложной.

"Я хочу увидеть реальность настоящего и поддержать ребят. Думаю, его будет тяжело смотреть", — отмечает девушка.

Анастасия ждет реальных историй. Фото: Новини.LIVE

По задумке, картина должна объединить всех украинцев напомнить им, что только вместе мы сила. Европейский же зритель сможет увидеть события в нашей стране от первого лица.

"Я видела сюжет и многие блогеры рекомендовали. Впечатление, что этот фильм должен транслироваться не только в Украине, но и по всему миру", — считает Ирина.

Ирина считает, что фильм должны показать во всем мире. Фото: Новини.LIVE

Напоминание о войне

Анна с подругой пришли на фильм, чтобы почувствовать на себе, как это было сначала в самых горячих точках — Харьков, Чернигов, Мариуполь. Также девушки хотят поддержать военных не только на линии фронта, но и тех, кто с первых месяцев войны находится в плену.

"Мы ожидаем увидеть войну от очевидцев самых страшных моментов нашей истории. Поэтому пришли поддержать нашего режиссера Алана Бадоева, посмотреть фильм, видение режиссера. И, конечно же, пришли от себя поддержать военных", — отмечает Анна.

Анна пришла поддержать пленного родственника. Фото: Новини.LIVE

Весь зал был в слезах

После фильма одесситы неохотно делились впечатлениями, ведь каждый вспомнил самые болезненные моменты, о которых не хотел рассказывать. Однако абсолютно все считали, что фильм стоит того, чтобы его хотя бы раз посмотреть.

"На самом деле это очень тяжелый фильм. Но он напоминает всем, что война продолжается и нужно верить в лучшее, в то, что победа будет за нами и что герои никогда не умирают. Мы будем им всегда благодарны. Надо, чтобы надежда постоянно была с нами", — говорит зрительница Катя.

Екатерина ждет победу. Фото: Новини.LIVE

А Мария считает, что этот фильм должен обязательно посмотреть каждый, кто называет себя украинцем. В это тяжелое для страны время он поможет людям снова вспомнить всю ту боль, которая была в начале войны, и как все помогали друг другу.

"Я считаю, что этот фильм должен принудительно посмотреть каждый украинец, каждый человек в этом мире и вспомнить, как все начиналось. Мир тогда стал на нашу сторону, и нас тогда боялся враг, потому что мы были едины. Люди тогда без лишних вопросов стояли бок о бок с военными, и никто не боялся. Мне кажется, украинцы забыли об этом и нужно им напомнить", — подытожила Мария.

Мария призвала украинцев объединиться. Фото: Новини.LIVE

Напомним, режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первым стала именно Одесса. О том, как прошла презентация, читайте в нашем материале.