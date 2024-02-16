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"Довга Доба" Алана Бадоева — впечатление одесситов от просмотра фильма

16 февраля 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Впечатления одесситов от фильма Алана Бадоева "Довга Доба"
Зритель читает афишу. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе состоялась презентация фильма Алана Бадоева о событиях в начале полномасштабного вторжения "Довга Доба". Многие горожане пришли посмотреть ленту, зал был заполнен, а некоторые сожалели о том, что не взяли платок.

Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов об ожиданиях и первых впечатлениях от фильма.

Чего одесситы ждали от ленты

Еще за час до показа в фойе собрались одесситы, желающие увидеть "Довгу Добу". Публика всех возрастов, и ожидания у каждого были свои. Многие собирались открыть своеобразную "капсулу времени", в которой Бадоев запечатлел эмоции первых месяцев войны.

"Я знаю, что это тяжелый фильм, и все мы помним те сутки — 24 февраля. Но хочется посмотреть, как это воспроизвел Алан Бадоев. И интересно, потому что это реальные события, там нет досъема, и стоит испытать эти эмоции", — говорит одесситка Юлия.

В Одессе презентовали фильм "Долгая Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 1
Юлия в восторге от фильма. Фото: Новини.LIVE

Анастасия давно хотела увидеть фильм и, когда появилась возможность, одной из первых взяла билет. Признается, что подготовилась к тому, что лента будет очень сложной.

"Я хочу увидеть реальность настоящего и поддержать ребят. Думаю, его будет тяжело смотреть", — отмечает девушка.

В Одессе презентовали фильм "Долгая Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 2
Анастасия ждет реальных историй. Фото: Новини.LIVE

По задумке, картина должна объединить всех украинцев напомнить им, что только вместе мы сила. Европейский же зритель сможет увидеть события в нашей стране от первого лица.

"Я видела сюжет и многие блогеры рекомендовали. Впечатление, что этот фильм должен транслироваться не только в Украине, но и по всему миру", — считает Ирина.

В Одессе презентовали фильм "Долгая Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 3
Ирина считает, что фильм должны показать во всем мире. Фото: Новини.LIVE

Напоминание о войне

Анна с подругой пришли на фильм, чтобы почувствовать на себе, как это было сначала в самых горячих точках — Харьков, Чернигов, Мариуполь. Также девушки хотят поддержать военных не только на линии фронта, но и тех, кто с первых месяцев войны находится в плену.

"Мы ожидаем увидеть войну от очевидцев самых страшных моментов нашей истории. Поэтому пришли поддержать нашего режиссера Алана Бадоева, посмотреть фильм, видение режиссера. И, конечно же, пришли от себя поддержать военных", — отмечает Анна.

В Одессе презентовали фильм "Долгая Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 4
Анна пришла поддержать пленного родственника. Фото: Новини.LIVE

Весь зал был в слезах

После фильма одесситы неохотно делились впечатлениями, ведь каждый вспомнил самые болезненные моменты, о которых не хотел рассказывать. Однако абсолютно все считали, что фильм стоит того, чтобы его хотя бы раз посмотреть.

"На самом деле это очень тяжелый фильм. Но он напоминает всем, что война продолжается и нужно верить в лучшее, в то, что победа будет за нами и что герои никогда не умирают. Мы будем им всегда благодарны. Надо, чтобы надежда постоянно была с нами", — говорит зрительница Катя.

В Одессе презентовали фильм "Долгая Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 5
Екатерина ждет победу. Фото: Новини.LIVE

А Мария считает, что этот фильм должен обязательно посмотреть каждый, кто называет себя украинцем. В это тяжелое для страны время он поможет людям снова вспомнить всю ту боль, которая была в начале войны, и как все помогали друг другу.

"Я считаю, что этот фильм должен принудительно посмотреть каждый украинец, каждый человек в этом мире и вспомнить, как все начиналось. Мир тогда стал на нашу сторону, и нас тогда боялся враг, потому что мы были едины. Люди тогда без лишних вопросов стояли бок о бок с военными, и никто не боялся. Мне кажется, украинцы забыли об этом и нужно им напомнить", — подытожила Мария.

В Одессе презентовали фильм "Длинные Сутки" — что думают о ленте горожане - фото 6
Мария призвала украинцев объединиться. Фото: Новини.LIVE

Напомним, режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первым стала именно Одесса. О том, как прошла презентация, читайте в нашем материале.

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