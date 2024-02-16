Презентація фільму Алана Бадоєва "Довга доба" в Одесі: що відомо про стрічку

Показ стрічки "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Режисер Алан Бадоєв вирушив у тур містами України з показом своєї стрічки про повномасштабне вторгнення, першим стала саме Одеса. Наше місто особливе, але тут досі дуже складна ситуація з обстрілами. Люди, які завжди посміхалися, нині дуже змінилися. Щоб їх надихнути та показати, що сьогодні всі українці разом, було ухвалено рішення показати унікальний фільм. "Довга Доба" — це хроніка подій, які пережив кожен 24 лютого 2022 року, коли Росія почала свою агресію.

Журналісти Новини.LIVE відвідали показ стрічки в Одесі та готові поділитися першими враженнями.

"Довга Доба" — історія про українців

Історія розпочинається з ранку 24 лютого, коли у багатьох містах нашої країни пролунали вибухи. 04:31 — час, коли кожен зрозумів, що почалася війна. У той день у людей були різні реакції, які вони закарбували у часі на своїх відео. І фільм саме про ці емоції.

Алан Бадоєв підписує постер до фільму. Фото: Новини.LIVE

Режисер стрічки переглянув понад 10 тисяч історій, які пережили люди. Сам він визначає їх як певну "капсулу часу", переглянувши яку людина будь-коли може згадати, як все починалося та хто наш справжній ворог.

"Я тільки вийшов з зали і думав, що не буду вже дивитися. Але сів — і одразу сльози. Було важко, але людям, які все це переживали, було ще важче. Тому ми це робили і це була мета — ми мали відібрати ті історії, щоб донести їх світові", — сказав режисер.

Режисер фільму "Довго Доба" Алан Бадоєв. Фото: Новини.LIVE

Водночас митець наголосив, що вже зараз нічого не змінив би у стрічці, адже кожна історія в ній унікальна та кожна емоція варта того, аби її відчули люди. За півтора року команда разом з героями пережила усі ті події, які відбувалися у різних куточках країни.

Алан Бадоєв спілкується з глядачами. Фото: Новини.LIVE

Український тур стартував з Одеси

Тур містами України розпочався з Одеси не просто так — саме у місті на березі Чорного моря режисеру прийшла думка про створення живого фільму про війну та про людей у ній.

"Одеса для нас — особливе місто. Я знаю Одесу дуже яскраву, з усмішками людей, а взимку приїжджав і бачив, як важко людям, як посіріли обличчя. І мені дуже хотілося саме звідси почати тур, щоб надихнути людей", — наголосив Бадоєв.

Глядач сканує QR-код. Фото: Новини.LIVE

Скільки людей переглянуло стрічку

У перші дні показу зали були переповнені, а кінотеатр ставив додаткові сеанси для перегляду. Відомо, що воєнну хроніку подивилося понад 6 тисяч людей, а багато відвідувачів після кіносеансу робили додаткові донати. Режисер зазначає, що допомога армії надходить не лише перед показом фільму, а практично цілодобово.

"Це дуже приємно для мене, і я навіть не думав про перший вікенд, скільки прийде людей та скільки буде донатів. Але коли це сталося і зали переповнені — це приємно. Це означає, що люди відчули фільм", — додав Алан Бадоєв.

Лист для президента

Також українці ніколи не забувають про військових. Показ стрічки відвідала активістка "Руху Азова", родич якої вже понад 20 місяців перебуває у ворожому полоні. Дівчина принесла листа, який попросила передати Президенту України Володимиру Зеленському. У посланні вона закликала посприяти обміну захисників ''Азовсталі''. Кіномитець обіцяв посприяти у якнайшвидшому поверненні героя додому.

"Я зроблю усе можливе, аби лист дійшов до президента. Якщо я щось обіцяю — я це роблю", — відповів Бадоєв.

Режисер з активісткою. Фото: Новини.LIVE

Де можна подивитися стрічку

Фільм режисер представить у найбільших містах України у мережі Multiplex. З 10 лютого можна подивитися безоплатно, забронювати квиток й отримати його в касі. Також можна зробити благодійний донат.

"Ми обрали кіновікенд у найбільших містах України спеціально для зручності наших гостей. Це відбулося для нас дуже неочікувано, тому що зали були повні, ми були до цього трохи не готові. Проте після перших відгуків, було вирішено додати сеанси", — сказав керівник відділу кінопрокату мережі кінотеатрів Multiplex Микола Димчук.

Керівник відділу кінопрокату мережі кінотеатрів Multiplex Микола Димчук. Фото: Новини.LIVE

Глядачки прийшли на фільм. Фото: Новини.LIVE

Крім того, на другу річницю повномасштабного вторгнення стрічку планують пустити у відкритий доступ. Її розмістять на Youtube-каналі "Довга Доба" з титрами англійською мовою. Таким чином кожен зможе не лише безоплатно подивитися фільм, а й поширити його за кордон, аби більше людей дізнавалося про криваві дії російських окупантів.