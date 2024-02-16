Презентация фильма Алана Бадоева "Довга доба" в Одессе: что известно о ленте

"Довга Доба" в Одессе — Алан Бадоев презентовал фильм о полномасштабном вторжении
Режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первым стала именно Одесса. Наш город особенный, но здесь до сих пор очень сложная ситуация с обстрелами. Люди, которые всегда улыбались, сейчас очень изменились. Чтобы вдохновить их и показать, что сегодня все украинцы вместе, было принято решение показать уникальный фильм. "Довга Доба" — это хроника событий, которые пережил каждый 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свою агрессию.
Журналисты Новини.LIVE посетили показ фильма и готовы поделиться первыми впечатлениями.
"Довга Доба" — история об украинцах
История начинается с утра 24 февраля, когда во многих городах нашей страны раздались взрывы. 04:31 — время, когда каждый понял, что началась война. В тот день у людей были разные реакции, которые они запечатлели во времени на своих видео. И фильм именно об этих эмоциях.
Режиссер фильма просмотрел более 10 тысяч историй, которые пережили люди. Сам он определяет их как определенную "капсулу времени", просмотрев которую человек никогда не может вспомнить, как все начиналось и кто наш настоящий враг.
"Я только вышел из зала и думал, что не буду уже смотреть. Но сел — и сразу слезы. Было тяжело, но людям, которые все это переживали, было еще труднее. Поэтому мы это делали и это была цель — мы должны отобрать истории, чтобы донести их миру", — сказал режиссер.
В то же время, кинохудожник подчеркнул, что уже сейчас ничего не изменил бы в ленте, ведь каждая история в ней уникальна и каждая эмоция стоит того, чтобы ее испытали люди. За полтора года команда вместе с героями пережила все события, которые происходили в разных уголках страны.
Украинский тур стартовал из Одессы
Тур по городам Украины начался из Одессы не просто так — именно в городе на берегу Черного моря режиссеру пришла мысль о создании ''живого'' фильма о войне и о людях в ней.
"Одесса для нас — особый город. Я знаю Одессу очень яркую, с улыбками людей, а зимой приезжал и видел как тяжело людям, как посерели лица. И мне очень хотелось именно отсюда начать тур, чтобы вдохновить людей", — подчеркнул Бадоев.
Сколько человек просмотрело ленту
В первые дни показа залы были переполнены, кинотеатр ставил дополнительные сеансы для просмотра. Известно, что военную хронику посмотрело более 6 тысяч человек, а многие посетители после киносеанса делали дополнительные донаты. Режиссер отмечает, что помощь армии поступает не только перед показом фильма, но и практически круглосуточно.
"Это очень приятно для меня и я даже не думал о первом уикенде, сколько придет людей и сколько будет донатов. Но когда это произошло и залы переполнены — это приятно. Это значит, что люди почувствовали фильм", — добавил Алан Бадоев.
Письмо для президента
Также украинцы никогда не забывают о военных. Показ фильма посетила активистка "Рух Азова", родственник которой уже более 20 месяцев находится во вражеском плену. Девушка принесла письмо, которое попросила передать Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В послании она призвала помочь обмену защитников ''Азовстали''. Кинохудожник обещал помочь в скорейшем возвращении героя домой.
"Я сделаю все возможное, чтобы письмо дошло до президента. Если я что-то обещаю — я это делаю", — ответил Бадоев.
Где можно посмотреть ленту
Фильм режиссер представил в самых больших городах Украины в сети Multiplex. С 10 февраля можно посмотреть бесплатно, забронировать билет и получить его уже в кассе. Также можно сделать благотворительный донат.
"Мы выбрали кино-уикенд в крупнейших городах Украины специально для удобства наших гостей. Это произошло для нас очень неожиданно, потому что залы были полны, мы были к этому немного не готовы. Однако после первых отзывов было решено добавить сеансы", — сказал руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров Multiplex Николай Дымчук.
Кроме того, во вторую годовщину полномасштабного вторжения ленту планируют пустить в открытый доступ. Ее разместят на Youtube-канале "Довга Доба" с титрами на английском языке. Таким образом, каждый сможет не только бесплатно посмотреть фильм, но и распространить его за границу, чтобы больше людей узнавало о кровавых действиях российских оккупантов.
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