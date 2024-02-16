Презентация фильма Алана Бадоева "Довга доба" в Одессе: что известно о ленте

Показ ленты "Довга Доба". Фото: Новини.LIVE

Режиссер Алан Бадоев отправился в тур по городам Украины с показом своей ленты о полномасштабном вторжении, первым стала именно Одесса. Наш город особенный, но здесь до сих пор очень сложная ситуация с обстрелами. Люди, которые всегда улыбались, сейчас очень изменились. Чтобы вдохновить их и показать, что сегодня все украинцы вместе, было принято решение показать уникальный фильм. "Довга Доба" — это хроника событий, которые пережил каждый 24 февраля 2022 года, когда Россия начала свою агрессию.

Журналисты Новини.LIVE посетили показ фильма и готовы поделиться первыми впечатлениями.

"Довга Доба" — история об украинцах

История начинается с утра 24 февраля, когда во многих городах нашей страны раздались взрывы. 04:31 — время, когда каждый понял, что началась война. В тот день у людей были разные реакции, которые они запечатлели во времени на своих видео. И фильм именно об этих эмоциях.

Алан Бадоев подписывает постер к фильму. Фото: Новини.LIVE

Режиссер фильма просмотрел более 10 тысяч историй, которые пережили люди. Сам он определяет их как определенную "капсулу времени", просмотрев которую человек никогда не может вспомнить, как все начиналось и кто наш настоящий враг.

"Я только вышел из зала и думал, что не буду уже смотреть. Но сел — и сразу слезы. Было тяжело, но людям, которые все это переживали, было еще труднее. Поэтому мы это делали и это была цель — мы должны отобрать истории, чтобы донести их миру", — сказал режиссер.

Режиссер фильма "Довга Доба" Алан Бадоев. Фото: Новини.LIVE

В то же время, кинохудожник подчеркнул, что уже сейчас ничего не изменил бы в ленте, ведь каждая история в ней уникальна и каждая эмоция стоит того, чтобы ее испытали люди. За полтора года команда вместе с героями пережила все события, которые происходили в разных уголках страны.

Алан Бадоев общается со зрителями. Фото: Новини.LIVE

Украинский тур стартовал из Одессы

Тур по городам Украины начался из Одессы не просто так — именно в городе на берегу Черного моря режиссеру пришла мысль о создании ''живого'' фильма о войне и о людях в ней.

"Одесса для нас — особый город. Я знаю Одессу очень яркую, с улыбками людей, а зимой приезжал и видел как тяжело людям, как посерели лица. И мне очень хотелось именно отсюда начать тур, чтобы вдохновить людей", — подчеркнул Бадоев.

Зритель сканирует QR-код. Фото: Новини.LIVE

Сколько человек просмотрело ленту

В первые дни показа залы были переполнены, кинотеатр ставил дополнительные сеансы для просмотра. Известно, что военную хронику посмотрело более 6 тысяч человек, а многие посетители после киносеанса делали дополнительные донаты. Режиссер отмечает, что помощь армии поступает не только перед показом фильма, но и практически круглосуточно.

"Это очень приятно для меня и я даже не думал о первом уикенде, сколько придет людей и сколько будет донатов. Но когда это произошло и залы переполнены — это приятно. Это значит, что люди почувствовали фильм", — добавил Алан Бадоев.

Письмо для президента

Также украинцы никогда не забывают о военных. Показ фильма посетила активистка "Рух Азова", родственник которой уже более 20 месяцев находится во вражеском плену. Девушка принесла письмо, которое попросила передать Президенту Украины Владимиру Зеленскому. В послании она призвала помочь обмену защитников ''Азовстали''. Кинохудожник обещал помочь в скорейшем возвращении героя домой.

"Я сделаю все возможное, чтобы письмо дошло до президента. Если я что-то обещаю — я это делаю", — ответил Бадоев.

Режиссер с активисткой. Фото: Новини.LIVE

Где можно посмотреть ленту

Фильм режиссер представил в самых больших городах Украины в сети Multiplex. С 10 февраля можно посмотреть бесплатно, забронировать билет и получить его уже в кассе. Также можно сделать благотворительный донат.

"Мы выбрали кино-уикенд в крупнейших городах Украины специально для удобства наших гостей. Это произошло для нас очень неожиданно, потому что залы были полны, мы были к этому немного не готовы. Однако после первых отзывов было решено добавить сеансы", — сказал руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров Multiplex Николай Дымчук.

Руководитель отдела кинопроката сети кинотеатров Multiplex Николай Дымчук. Фото: Новини.LIVE

Зрители пришли на фильм. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, во вторую годовщину полномасштабного вторжения ленту планируют пустить в открытый доступ. Ее разместят на Youtube-канале "Довга Доба" с титрами на английском языке. Таким образом, каждый сможет не только бесплатно посмотреть фильм, но и распространить его за границу, чтобы больше людей узнавало о кровавых действиях российских оккупантов.