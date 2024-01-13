Замерзлий Ланжерон — Одеса в обіймах справжньої зими

Бурульки вкрили пірс. Фото: Новини.LIVE

Справжня зима нарешті прийшла в Одесу. Низькі температури змінили звичний вигляд міських вулиць, але найбільше помітно це на набережній Ланжерона. Замерзлі хвилі Чорного моря оздобили берегову лінію неймовірним крижаним узором. Містяни приходять на узбережжя, щоб зафіксувати та насолодитися цим неймовірним зимовим мистецтвом.

Кореспондент Новини.LIVE теж побував на набережній і зафільмував замерзлий Ланжерон.

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Одеса прийняла неймовірний зимовий подарунок від природи. Зазвичай теплі береги Чорного моря рідко коли бачать морозні дні, але цього року природа приготувала сюрприз — температура впала до 10 градусів морозу. Низькі температури й штормовий вітер, який декілька днів вирував у місті, перетворили набережну Ланжерона на льодовий пейзаж.

Спуск до моря на пляжі Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Засніжена набережна в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Чорне море ще чинить опір замерзанню, але набережна уже вся вкрита бурульками, які додали своєрідний шарм місцевості. Ними вкриті всі поручні й навіть пірс.

Обледенілі поручні в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Бурульки вкрили поручні. Фото: Новини.LIVE

Навіть при 10 градусах морозу, які відчуваються на всі мінус 20, містяни продовжують свої традиційні прогулянки. У теплих плащах та в'язаних шапках одесити виходять на набережну, придбавши гарячі напої в кафе та кав'ярнях, а потім роблять фото та відео, зафіксовуючи неймовірну красу зимового моря.

Хлопець прогулюється біля моря. Фото: Новини.LIVE

Дівчата фотографують зледенілий пляж Ланжерон. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що зимова казка в Одесі тримається уже декілька днів, що нетипово для міста в останні декілька років. Так, на початку тижня все почалося з дощу, який поступово перейшов у сніг. Температура повітря від плюс 10 до мінус 10 змінилася буквально упродовж дня. В регіон прийшов циклон Vanja, який й приніс морози. За прогнозами синоптиків, холод відступить уже з понеділка.

Маленька снігова баба. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. Цей матеріал ви можете прочитати натиснувши на посилання.