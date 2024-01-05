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Насувається негода — одеситів попередили про погіршення погодних умов

5 січня 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Насувається негода — одеситів попередили про погіршення погодних умов
Фото: Facebook/UkrHMC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Протягом 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру. 

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області. 

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У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.

"За поганих погодних умов не виїжджайте без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів перевіряйте стан вашого транспортного засобу та запас палива", — йдеться у повідомленні. 

Поради для водіїв

  • дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
  • увімкніть протитуманні фари;
  • тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
  • уникайте різких маневрів на дорозі;
  • будьте уважними на пішохідних переходах.

Крім того, є загроза також й для пішоходів.  Адже під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшений, тож у разі небезпеки машина не встигне вчасно зупинитися. 

"Просимо обов’язково користуватися сітловідбивальними елементами та ліхтарями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості", — додають правоохоронці. 

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Раніше ми писали, що цьогоріч в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри надзвичайно теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку. 

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