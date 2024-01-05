Насувається негода — одеситів попередили про погіршення погодних умов

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Протягом 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.

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У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.

"За поганих погодних умов не виїжджайте без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів перевіряйте стан вашого транспортного засобу та запас палива", — йдеться у повідомленні.

Поради для водіїв

дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;

увімкніть протитуманні фари;

тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;

уникайте різких маневрів на дорозі;

будьте уважними на пішохідних переходах.

Крім того, є загроза також й для пішоходів. Адже під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшений, тож у разі небезпеки машина не встигне вчасно зупинитися.

"Просимо обов’язково користуватися сітловідбивальними елементами та ліхтарями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості", — додають правоохоронці.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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