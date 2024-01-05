Насувається негода — одеситів попередили про погіршення погодних умов
Протягом 7-9 січня в Одесі та області очікуються складні погодні умови. Синоптики прогнозують дощ, який може перейти у мокрий сніг, ожеледицю та сильні пориви холодного вітру.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України в Одеській області.
У відомстві закликають водіїв та пішоходів взяти до уваги даний прогноз і вжити заходів безпеки.
"За поганих погодних умов не виїжджайте без нагальної потреби на далекі відстані, а при плануванні маршрутів перевіряйте стан вашого транспортного засобу та запас палива", — йдеться у повідомленні.
Поради для водіїв
- дотримуйтеся безпечного швидкісного режиму;
- увімкніть протитуманні фари;
- тримайте безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкніть аварійну світлову сигналізацію;
- уникайте різких маневрів на дорозі;
- будьте уважними на пішохідних переходах.
Крім того, є загроза також й для пішоходів. Адже під час ожеледиці гальмівний шлях транспортних засобів збільшений, тож у разі небезпеки машина не встигне вчасно зупинитися.
"Просимо обов’язково користуватися сітловідбивальними елементами та ліхтарями у темний час доби та в умовах недостатньої видимості", — додають правоохоронці.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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