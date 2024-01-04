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Одеситам нагадали про правила поведінки у водоймі на Водохреще

4 січня 2024 18:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеситам нагадали про правила поведінки у водоймі на Водохреще
Чоловік занурився в ополонку. Фото: ВГОЛОС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Цьогоріч в Україні вперше за новим церковним календарем відзначатимуть свято Водохреща 6 січня. Попри надзвичайно теплу погоду, надзвичайники нагадують одеситам про правила поведінки на водоймі взимку. 

Про це повідомили у пресслужбі Головне управління ДСНС України в Одеській області.

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  • купатися у призначених для цього місцях під наглядом рятувальників;
  • не заходити у воду у стані алкогольного спʼяніння;
  • перед купанням необхідно розігріти тіло фізичними вправами;
  • після занурення випити гарячий напій, бажано чай;
  • купання дітей має відбуватися виключно під наглядом дорослих;
  • обовʼязково треба мати теплий одяг для уникнення переохолодження. 

Крім того, фахівці ДСНС нагадують, що в Одесі триває часткова заборона на купання у морі. Наразі місця для купань не визначені, проте варто слідкувати за інформацією надзвичайників.

Нагадаємо, ми публікували детальний церковний календар свят на січень 2024 року. Коли відзначатимемо Обрізання Господнє та Хрещення Господнє.

Також ми писали, що у перший місяць 2024 року на українців чекає кілька важливих дат, серед них День пам'яті захисників Донецького аеропорту та всіх загиблих воїнів, День Соборності України та День пам'яті Героїв Крут.

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