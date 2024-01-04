Одесситам напомнили о правилах поведения в водоеме на Крещение

Муж погрузился в прорубь. Фото: ВГОЛОС

В этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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купаться в предназначенных для этого местах под наблюдением спасателей;

не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

перед купанием необходимо разогреть тело физическими упражнениями;

после погружения выпить горячий напиток, желательно чай;

купание детей должно происходить исключительно под наблюдением взрослых;

обязательно нужно иметь теплую одежду во избежание переохлаждения.

Кроме того, специалисты ГСЧС напоминают, что в Одессе продолжается частичный запрет на купание в море. Пока места для купаний не определены, однако следует следить за информацией чрезвычайников.

Напомним, мы публиковали подробный церковный календарь праздников на январь 2024 года. Когда отметим Обрезание Господне и Крещение Господне.

Также мы писали, что в первый месяц 2024 года украинцев ждет несколько важных дат, среди них День памяти защитников Донецкого аэропорта и всех погибших воинов, День Соборности Украины и День памяти Героев Крут.