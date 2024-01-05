Надвигается непогода — одесситов предупредили об ухудшении погодных условий

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В течение 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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В ведомстве призывают водителей и пешеходов принять во внимание данный прогноз и принять меры безопасности.

"В плохих погодных условиях не выезжайте без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов проверяйте состояние вашего транспортного средства и запас топлива", — говорится в сообщении.

Советы для водителей

соблюдайте безопасный скоростной режим;

включите противотуманные фары;

соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включите аварийную световую сигнализацию;

избегайте резких маневров на дороге;

будьте внимательны на пешеходных переходах.

Кроме того, есть угроза и для пешеходов. Ведь во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличен, поэтому в случае опасности машина не успеет вовремя остановиться.

"Просим обязательно пользоваться светоотражающими элементами и фонарями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости", — добавляют правоохранители.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Ранее мы писали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.