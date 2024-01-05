Надвигается непогода — одесситов предупредили об ухудшении погодных условий
В течение 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.
В ведомстве призывают водителей и пешеходов принять во внимание данный прогноз и принять меры безопасности.
"В плохих погодных условиях не выезжайте без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов проверяйте состояние вашего транспортного средства и запас топлива", — говорится в сообщении.
Советы для водителей
- соблюдайте безопасный скоростной режим;
- включите противотуманные фары;
- соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
- избегайте резких маневров на дороге;
- будьте внимательны на пешеходных переходах.
Кроме того, есть угроза и для пешеходов. Ведь во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличен, поэтому в случае опасности машина не успеет вовремя остановиться.
"Просим обязательно пользоваться светоотражающими элементами и фонарями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости", — добавляют правоохранители.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Ранее мы писали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.
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