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Надвигается непогода — одесситов предупредили об ухудшении погодных условий

5 января 2024 19:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Надвигается непогода — одесситов предупредили об ухудшении погодных условий
Фото: Facebook/UkrHMC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В течение 7-9 января в Одессе и области ожидаются сложные погодные условия. Синоптики прогнозируют дождь, который может перейти в мокрый снег, гололед и сильные порывы холодного ветра.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

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В ведомстве призывают водителей и пешеходов принять во внимание данный прогноз и принять меры безопасности.

"В плохих погодных условиях не выезжайте без необходимости на дальние расстояния, а при планировании маршрутов проверяйте состояние вашего транспортного средства и запас топлива", — говорится в сообщении.

Советы для водителей

  • соблюдайте безопасный скоростной режим;
  • включите противотуманные фары;
  • соблюдайте безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включите аварийную световую сигнализацию;
  • избегайте резких маневров на дороге;
  • будьте внимательны на пешеходных переходах.

Кроме того, есть угроза и для пешеходов. Ведь во время гололеда тормозной путь транспортных средств увеличен, поэтому в случае опасности машина не успеет вовремя остановиться.

"Просим обязательно пользоваться светоотражающими элементами и фонарями в темное время суток и в условиях недостаточной видимости", — добавляют правоохранители.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Ранее мы писали, что в этом году в Украине впервые по новому церковному календарю будут отмечать праздник Крещения 6 января. Несмотря на теплую погоду, чрезвычайники напоминают одесситам о правилах поведения на водоеме зимой.

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