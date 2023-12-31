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Як святкували Новий рік в Одесі сто років тому — бачення нейромережі

31 грудня 2023 19:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Яким був Новий рік в Одесі, як би відзначали це свято - нейромережа
Святкування Нового року в Одесі за версією нейромережі NightCafe
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Штучний інтелект продовжує дивувати людство своїми можливостями. Нейромережа здатна мислити, як відомі митці, та відтворювати їхні картини, а також створювати зображення з альтернативної реальності. А ще за допомогою ШІ можна зануритися в минуле чи навіть створити його собі самим. Як до прикладу, святкування Нового року в Одесі понад століття тому. 

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, як могли святкувати новий рік одесити у 1920-30 роках. 

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Зимова Одеса у 1920 х роках за версією нейромережі NightCafe

Святкування Нового року в Одесі у 1920-30

Одеса завжди славилась своїм вміння святкувати Новий рік гучно та шалено. Як відомо, навіть перша ялинка з усіх теперішніх українських міст з’явилася саме в Одесі ще у 1811 році. Але у період після жовтневого перевороту сцена святкування зазнала суттєвих трансформацій. Нова влада, налаштована на ідеологію радянського режиму, внесла різкі зміни у традиційні святкові обряди. На тлі загальної атмосфери піднесення і перетворень, святкування Нового року стало об'єктом адаптації до нових ідеологічних вимог. Відомо, що у той час ялинку прикрашали живими квітами та фруктами. Ми запропонували нейромережі створити ялинку, з прикрасами, які б більше нагадували сучасні. Судячи з фото, головна красуня розміщена на Олександрівському проспекті, ближче до вулиці Грецької. 

Новорічна ялинка в Одесі у 1924 році за версією нейромережі NightCafe

Зазначимо, що у той час в Одесі, яка пережила період фронтових подій, радянська влада вводила обмеження та контроль над святковим настроєм. Замість розваг та яскравих вогняних шоу вулиці міста окутувала пітьма. А "пильні" активісти ходили й зазирали у вікна: чи не веселиться, бува, хтось?

Засніжені вулиці Одеси напередодні Новорго року, коли ніхто не святкував. Версія нейромережі NightCafe

Ми запропонували нейромережі показати, який вигляд мала б Одеса, якби не було цих обмежень. На противагу пустим вулицям — вона показала вулицю, заполоненою людьми та купою святкових ялинок. 

Святкування в Одесі за версією нейромережі Leonardo.ai

Додамо, що в СРСР офіційно святкування Нового року відбулось наприкінці 1936 року, і це визначило новий етап у розвитку святкових традицій. Цей період також призначив початок реабілітації різдвяної ялинки, яка тепер стала символом Нового року, а не Різдва. Дід Мороз замінив Святого Миколая, а верхівку прикрашала п'ятикутна зірка, замість шестикутної. Інші прикраси також піддалися змінам. Традиційні різдвяні фігурки ангелів і дитятка Ісуса замінилися символами радянських досягнень: тракторами, снопами колосся, нафтовими вежами, супутниками та ракетами. Нейромережа NightCafe відтворила прикрашені Потьомкінські сходи з урахуванням символізму радянських часів. У першого з верху прольоту з'явилися великі новорічні декорації у вигляді півня і ялинки, також самі сходи прикрашені червоною мішурою.

Прикрашені Потьомкінські сходи за версією нейромережі NightCafe

Нагадаємо, у День Святого Миколая на головній вулиці Одеси засяяла вогнями головна новорічна ялинка Одеси. Цьогоріч вона прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Верхівку традиційно увінчала різдвяна зірка. Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд могла б мати головна новорічна красуня Одеси.

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