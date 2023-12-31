Каким был Новый год в Одессе, как бы отмечали этот праздник - нейросеть

Празднование Нового года в Одессе по версии нейросети NightCafe

Искусственный интеллект продолжает удивлять человечество своими возможностями. Нейросеть способна мыслить, как известные художники, и воспроизводить их картины, а также создавать изображения из альтернативной реальности. А еще с помощью ИИ можно погрузиться в прошлое или даже создать его себе самим. Как например, празднование Нового года в Одессе более века назад.

Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могли праздновать новый год одесситы в 1920-30 годах.

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Зимняя Одесса в 1920-х годах по версии нейросети NightCafe

Празднование Нового года в Одессе в 1920-30

Одесса всегда славилась своим умением праздновать Новый год громко и безумно. Как известно, даже первая елка из всех нынешних украинских городов появилась именно в Одессе еще в 1811 году. Но в период после октябрьского переворота сцена празднования претерпела существенные трансформации. Новая власть, настроенная на идеологию советского режима, внесла резкие изменения в традиционные праздничные обряды. На фоне всеобщей атмосферы подъема и преобразований, празднование Нового года стало объектом адаптации к новым идеологическим требованиям. Известно, что в то время елку украшали живыми цветами и фруктами. Мы предложили нейросети создать елку с украшениями, которые больше напоминали бы современные. Судя по фото, главная красавица расположена на Александровском проспекте, ближе к Греческой улице.

Новогодняя елка в Одессе в 1924 году по версии нейросети NightCafe

Отметим, что в то время в Одессе, пережившей период фронтовых событий, советские власти вводили ограничения и контроль над праздничным настроением. Вместо развлечений и ярких огненных шоу улицы города окутывала тьма. А "пристальные" активисты ходили и заглядывали в окна: не веселится ли случайно кто-то?

Заснеженные улицы Одессы в канун Новорго года, когда никто не праздновал. Версия нейросети NightCafe

Мы предложили нейросети показать, как выглядела бы Одесса, если бы не было этих ограничений. В противоположность пустым улицам — она показала улицу, переполненную людьми и кучей праздничных елок.

Празднование в Одессе по версии нейросети Leonardo.ai

Добавим, что в СССР официально празднование Нового года состоялось в конце 1936, и это определило новый этап в развитии праздничных традиций. Этот период также назначил начало реабилитации рождественской елки, которая стала символом Нового года, а не Рождества. Дед Мороз заменил Святого Николая, а верхушку украшала пятиконечная звезда вместо шестиугольной. Другие украшения также подверглись изменениям. Традиционные рождественские фигурки ангелов и дитя Иисуса заменили символами советских достижений: тракторами, снопами колосьев, нефтяными башнями, спутниками и ракетами. Нейросеть NightCafe воспроизвела украшенную Потемкинскую лестницу с учетом символизма советских времен. У первого с верху пролета появились большие новогодние декорации в виде петуха и елки, также сама лестница украшена красной мишурой.

Украшенная Потемкинская лестница по версии нейросети NightCafe

Напомним, в День Святого Николая на главной улице Одессы засияла огнями главная новогодняя елка Одессы. В этом году она украшена элементами традиционного украинского орнамента и сине-желтой лентой. Верхушку традиционно увенчала рождественская звезда. Новини.LIVE с помощью искусственного интеллекта узнали, как могла бы выглядеть главная новогодняя красавица Одессы.