Нейромережі запропонували дизайн одеської новорічної ялинки — який саме

Новорічна ялинка в Одесі за версією нейромережі NightCafe

У День Святого Миколая на головній вулиці Одеси засяяла вогнями головна новорічна ялинка Одеси. Цьогоріч вона прикрашена елементами традиційного українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Верхівку традиційно увінчала різдвяна зірка.

Новини.LIVE за допомогою штучного інтелекту дізналися, який вигляд могла б мати головна новорічна красуня Одеси.

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Новорічна ялинка на Дерибасівській

За даними Одеської міської ради, висота новорічної ялинки складає 20 метрів, а ширина — 9. Монтаж головної прикраси почали 3 грудня. Тоді на Дерибасівській встановили каркас. Завершили всі роботи до дня Святого Миколая, який з цього року в Україні святкували 6 грудня. Зібрали зелену красуню зі штучної хвої з італійської сировини. Нейромережа Microsoft Bing AI запропонувала дерево, теж високе, але судячи з зображення, не настільки. Прикрасила його блакитними кульками та жовтою мішурою.

Новорічна ялинка в Одесі за версією нейромережі Microsoft Bing AI

Також нейромережа Microsoft Bing AI представила варіант ялинки у гіперреалістичному стилі. Вона створила унікальний варіант новорічного декору, який вражає своєю деталізацією та вишуканістю.

Новорічна ялинка в Одесі у стилі гіперреалізму за версією нейромережі Microsoft Bing AI

Додамо, що штучну ялинку, яку кожного року прикрашають в Одесі, придбали ще наприкінці 2013 року за 200 000 гривень. Раніше її встановлювали на приморському бульварі, біля стін мерії. А майданчик навколо неї прикрашали фігурами різних тварин. Нейромережа Leonardo.ai за нашим запитом створила новорічну ялинку для Одеси, об'єднавши стилі ретрофутуризм та стимпанк.

Новорічна ялинка в Одесі за версією нейромережі Leonardo.ai

Нагадаємо, цього року хоч і з невеликою затримкою, але на вулицях міста все ж таки з'являються ялинкові базари. Традиційно одеситам пропонуються сосни, ялинки, ялиці, які привезені як із заходу України, так і з Одеської області. Є також товар і з Європи, наприклад, ялиці з Данії.

Також ми писали, що святковий настрій заходить у кожен куточок Одеси, де місцеві магазини "повним ходом" уже прикрашають свої вітрини. Центр міста поступово наповнюється новорічною атмосферою. Кав'ярні та ресторани пропонують святкові меню та затишок для святкування.