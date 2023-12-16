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Ціни на одеських ялинкових базарах та поради, як зберегти святкове дерево

16 грудня 2023 08:00
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Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції
Ціни на ялинкових базарах в Одесі, скільки коштують святкові дерева і що купують
Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Віктор Бабаєнко
Віктор Бабаєнко
Головний редактор Одеської редакції

Цього року хоч і з невеликою затримкою, але на вулицях міста все ж таки з'являються ялинкові базари. Традиційно одеситам пропонуються сосни, ялинки, ялиці, які привезені як із заходу України, так і з Одеської області. Є також товар і з Європи, наприклад, ялиці з Данії.

Журналісти Новини.LIVE пройшлися ялинковими базарами та дізналися, скільки одеситам коштуватиме цього року святкове дерево.

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Ціни на будь-який гаманець

Іван приїхав до Одеси із Тернопільської області, разом із другом вони вже не перший рік їздять до нас продавати святкові дерева. Ось і цього разу, закупивши досить велику кількість товару у фермерських господарствах, привезли його до Одеси. Асортимент справді вражає, ціни, можна сказати, прийнятні. Так, сосна стартує від 300 гривень, ялинки від 400 гривень, а ось гарні ялиці від 500 гривень. Ялиці дорожчі, оскільки закупівельна ціна вища і везуть їх прямо з Карпат.

"Поки великого ажіотажу немає, людей небагато. Але ще досить далеко до Нового року, тому сподіваємось, що далі буде більше охочих придбати ялинку. Торік у нас були такі ж ціни, ми їх не змінювали", — ділиться продавець Іван.

Продавець Іван привіз товар із Тернопільської області. Фото: Новини.LIVE
Ялинки та сосни є на будь-який смак та гаманець. Фото: Новини.LIVE

Головне, що всі дерева вирубані легально. При нас наявність документів перевірили представники екологічної інспекції.

Екологічні інспектори перевіряють документи. Фото: Новини.LIVE
Документи про походження ялинок та сосен. Фото: Новини.LIVE

На інших точках ціни не дуже відрізняються. У середньому за метрову сосну чи ялинку просять 500 гривень, але торг не виключається — ми ж в Одесі. Ялиця українська від півтора метра і вище в середньому коштує від 1 300 гривень. Є також і зовсім пишні красиві ялинки, привезені з Данії, тільки ціна на них стартує від 2 500 гривень.

Невелика сосна в середньому коштує 500 гривень. Фото: Новини.LIVE
Ялинки, привезені з Данії. Фото: Новини.LIVE
Ялинкових базарів в Одесі стає більше. Фото: Новини.LIVE

Жива чи штучна

Михайло для себе вже давно вирішив — на Новий рік лише живе дерево. Ось і зараз він прийшов, щоб обрати найкрасивішу і пухнасту сосну. Каже, що так набагато екологічніше, адже ці сосни та ялинки вирощені спеціально в розпліднику для того, щоб їх потім могли зрізати та продати. Що стосується штучних, то вони зроблені з пластику, і після декількох років використання їх викидають, забруднюють тим самим довкілля.

"По грошах вона виходить, як і пластикова — сосна коштує 700 гривень, а ялинку можна взяти навіть за 500 гривень, при цьому пластик буде коштувати 5 000 гривень, грубо кажучи. Якщо розрахувати, що пластик 5-7 років експлуатації, вийде те саме, тільки натуральна набагато краще, адже вона красивіша і, головне, святковий запах", — каже Михайло.

Одесит Михайло на ялинковому базарі. Фото: Новини.LIVE

А ось Ольга прийшла на ялинковий ринок більше за настроєм, а яким може бути Новий рік без святкового дерева? Вибір припав на пухнасту ялицю.

"Для настрою беру, намагаюся брати живу ялинку, але не завжди виходить. Ялицю взяла, бо не сиплеться, а це важливо для мене, бо в будинку є щеня", — розповіла Ольга.

Одеситка Ольга з купленою ялицею. Фото: Новини.LIVE

Як правильно зберегти

Купити та прикрасити символ Нового року — це лише пів справи, необхідно його ще й зберегти до свят. Адже при не правильному зберіганні саме до 31 грудня може залишитися тільки стовбур, оскільки голки всі осиплються. Уникнути такої неприємності можна, якщо прислухатися до порад продавців.

"Ну сосна і ялиця більш стійкі до теплового режиму, їх можна встановлювати вдома відразу. А ялинка  обсипається швидше, оскільки не витримує плюсової температури, її потрібно ставити ближче до Нового року, а до того моменту краще тримати в прохолодному місці", — ділиться порадами продавець Іван.

Продавець Іван показує свій товар. Фото: Новини.LIVE
Одесити разом із дітьми обирають ялинку. Фото: Новини.LIVE

Цього року ялинкових базарів набагато менше, ніж зазвичай, але головне, що вони є. Ціни залежать від висоти й пухнастості святкового дерева — чим вищі та пухнастіші, тим дорожчі. Але все ж таки головний атрибут Нового року — це святковий настрій. Адже, без сумніву, бажання в усіх українців уже другий рік буде лише одне — наша перемога.

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