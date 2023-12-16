Цены на елочных базарах в Одессе, сколько стоят праздничные деревья и покупающие

Елочный базар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В этом году хоть и с небольшой задержкой, но на улицах города появляются елочные базары. Традиционно одесситам предлагаются сосны, елки, пихты, привезенные как из запада Украины, так и из Одесской области. Есть также товар и из Европы, например, пихты из Дании.

Журналисты Новини.LIVE прошлись елочными базарами и узнали, сколько одесситам будет стоить в этом году праздничное дерево.

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Цены на любой кошелек

Иван приехал в Одессу из Тернопольской области, вместе с другом они уже не первый год ездят к нам продавать праздничные деревья. Вот и на этот раз, закупив достаточно большое количество товара в фермерских хозяйствах, привезли его в Одессу. Ассортимент действительно впечатляет, а цены, можно сказать, приемлемые. Так, сосна стартует от 300 гривен, елки от 400 гривен, а вот красивые пихты от 500 гривен. Пихты дороже, поскольку закупочная цена выше и везут их прямо из Карпат.

"Пока большого ажиотажа нет, людей немного. Но еще достаточно далеко до Нового года, надеемся, что дальше будет больше желающих приобрести елку. В прошлом году у нас были такие же цены, мы их не меняли", — делится продавец Иван.

Продавец Иван привез товар из Тернопольской области. Фото: Новини.LIVE

Елки и сосны есть на любой вкус и кошелек. Фото: Новини.LIVE

Главное, что все деревья вырублены легально. При нас наличие документов проверили представители экологической инспекции.

Экологические инспекторы проверяют документы. Фото: Новини.LIVE

Документы о происхождении елок и сосен. Фото: Новини.LIVE

На других точках цены не сильно отличаются. В среднем за метровую сосну или елку просят 500 гривен, но торг не исключается — мы ведь в Одессе. Пихта украинская от полутора метров и выше в среднем стоит от 1 300 гривен. Есть и совсем пышные красивые елки, привезенные из Дании, только цена на них стартует от 2 500 гривен.

Небольшая сосна в среднем стоит 500 гривен. Фото: Новини.LIVE

Елки, привезенные из Дании. Фото: Новини.LIVE

Елочных базаров в Одессе становится больше. Фото: Новини.LIVE

Живая или искусственная

Михаил для себя уже давно решил — на Новый год только живое дерево. Вот и сейчас он пришел, чтобы выбрать самую красивую и пушистую сосну. Говорит, что так гораздо экологичнее, ведь эти сосны и елки выращены специально в питомнике для того, чтобы их потом могли срезать и продать. Что касается искусственных, то они сделаны из пластика и после нескольких лет использования их выбрасывают, загрязняют тем самым окружающую среду.

"По деньгам она выходит, как и пластиковая — сосна стоит 700 гривен, а елку можно взять даже за 500 гривен, при этом пластик будет стоить 5 000 гривен, грубо говоря. Если рассчитать, что у пластика 5-7 лет эксплуатации, получится то же, только натуральная гораздо лучше, ведь она красивее и, главное, праздничный запах", — говорит Михаил.

Одессит Михаил на елочном базаре. Фото: Новини.LIVE

А вот Ольга пришла на елочный рынок больше за настроением, а каким может быть Новый год без праздничного дерева? Выбор пал на пушистую пихту.

"Для настроения беру, стараюсь брать живую елку, но не всегда выходит. Пихту взяла, потому что не сыпется, а это важно для меня, потому что в доме есть щенок", — рассказала Ольга.

Одесситка Ольга с купленной пихтой. Фото: Новини.LIVE

Как правильно сохранить

Купить и украсить символ нового года — это полдела, необходимо его еще и сохранить к праздникам. Ведь при неправильном хранении как раз до 31 декабря может остаться только ствол, поскольку иголки все осыпаются. Избежать такой проблемы можно, если прислушаться к советам продавцов.

"Ну сосна и пихта более устойчивы к тепловому режиму, их можно устанавливать дома сразу. А елка она осыпается быстрее, поскольку не выдерживает плюсовой температуры, ее нужно ставить поближе к Новому году, а к тому моменту лучше держать в прохладном месте", — делится советами продавец Иван.

Продавец Иван показывает свой товар. Фото: Новини.LIVE

Одесситы вместе с детьми выбирают елку. Фото: Новини.LIVE

В этом году елочных базаров гораздо меньше обычного, но главное, что они есть. Цены зависят от высоты и пушистости праздничного дерева — чем выше и пушистее, тем дороже. Но все же главный атрибут Нового года — это праздничное настроение. Ведь, без сомнения, желание всех украинцев уже второй год будет только одно — наша победа.