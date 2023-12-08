В Одесі відкрилися ялинкові базари — яка вартість
В Одесі з кожним днем з'являється дедалі більше ялинкових базарів. Цього року святковий ринок дещо змінив свій масштаб продажів та ціновий сегмент.
Журналісти Новини.LIVE відвідали один зі стихійних ринків та дізналися вартість вічнозелених красунь.
Свято наближається
Менше ніж за місяць настане 2024 рік. І кожен з нас у цей нелегкий час хоче відчути себе дитиною та зануритися в атмосферу свята хоча б не надовго.
У деяких районах міста вже є ялинкові базари. Кожен охочий може знайти собі дерево по душі — живі та штучні, великі та маленькі, сосни та ялини. Різниця лише у смаках та ціновому діапазоні.
Скільки коштує вічнозелене дерево
Зазначимо, що цьогоріч, порівняно з минулим, вартість дещо збільшилася. Живе хвойне дерево стартує від 400 гривень та завершується у межах 3 000 — 4 000 гривень.
Водночас штучне дерево вартує від 250 гривень та доходить до кількох тисяч. Також можна знайти мініатюрний варіант, лише 50 сантиметрів, яка коштуватиме 50 гривень.
Слід додати, що Національна поліція України закликає громадян повідомляти про правопорушення та браконьєрство, якщо ви помітили нелегальний ялинковий базар без усіх дозвільних документів.
Нагадаємо, 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу.
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