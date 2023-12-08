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В Одесі відкрилися ялинкові базари — яка вартість

8 грудня 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкрилися ялинкові базари — яка вартість
Ялинка на одеському стихійному базарі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі з кожним днем з'являється дедалі більше ялинкових базарів. Цього року святковий ринок дещо змінив свій масштаб продажів та ціновий сегмент.

Журналісти Новини.LIVE відвідали один зі стихійних ринків та дізналися вартість вічнозелених красунь. 

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Ялинковий базар в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Свято наближається

Менше ніж за місяць настане 2024 рік. І кожен з нас у цей нелегкий час хоче відчути себе дитиною та зануритися в атмосферу свята хоча б не надовго. 

У деяких районах міста вже є ялинкові базари. Кожен охочий може знайти собі дерево по душі — живі та штучні, великі та маленькі, сосни та ялини. Різниця лише у смаках та ціновому діапазоні.

Продаж ялинок. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштує вічнозелене дерево

Зазначимо, що цьогоріч, порівняно з минулим, вартість дещо збільшилася. Живе хвойне дерево стартує від 400 гривень та завершується у межах 3 000 — 4 000 гривень. 

Вартість ялинки. Фото: Новини.LIVE
Вартість ялинки. Фото: Новини.LIVE

Водночас штучне дерево вартує від 250 гривень та доходить до кількох тисяч. Також можна знайти мініатюрний варіант, лише 50 сантиметрів, яка коштуватиме 50 гривень. 

Вартість штучної ялинки. Фото: скриншот

Слід додати, що Національна поліція України закликає громадян повідомляти про правопорушення та браконьєрство, якщо ви помітили нелегальний ялинковий базар без усіх дозвільних документів.

Нагадаємо, 6 грудня, з нагоди Дня Святого Миколая, в Одесі урочисто запалили новорічну ялинку, яка другий рік поспіль розташовується на вулиці Дерибасівській. На святі виступали артисти з оркестром, які розважали малечу. 

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