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В Одессе открылись елочные базары — какая стоимость

8 декабря 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе открылись елочные базары — какая стоимость
Елка на одесском стихийном базаре. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе с каждым днем появляется все больше елочных базаров. В этом году праздничный рынок изменил свой масштаб продаж и ценовой сегмент.

Журналисты Новини.LIVE посетили один из стихийных рынков и узнали стоимость вечнозеленых красавиц.

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Праздник близится

Меньше чем через месяц наступит 2024 год. И каждый из нас в это нелегкое время хочет почувствовать себя ребёнком и погрузиться в атмосферу праздника хотя бы не надолго.

В некоторых районах города уже есть елочные базары. Каждый желающий может найти себе дерево по душе — живые и искусственные, большие и маленькие, сосны и ели. Разница только во вкусах и ценовом диапазоне.

Продажа елей. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит вечнозеленое дерево

Отметим, что в этом году по сравнению с прошлым стоимость несколько увеличилась. Живое хвойное дерево стартует от 400 гривен и завершается в пределах 3 000 — 4 000 гривен.

Стоимость елки. Фото: Новини.LIVE
Стоимость елки. Фото: Новини.LIVE

В то же время искусственное дерево стоит от 250 гривен и доходит до нескольких тысяч. Также можно найти миниатюрный вариант, всего 50 сантиметров, который обойдется в 50 гривен.

Стоимость искусственной елки. Фото: скриншот

Следует добавить, что Национальная полиция Украины призывает граждан сообщать о правонарушениях и браконьерствах, если вы заметили нелегальный елочный базар без всех разрешительных документов.

Напомним, 6 декабря по случаю Дня Святого Николая в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.

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