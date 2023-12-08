В Одессе открылись елочные базары — какая стоимость
В Одессе с каждым днем появляется все больше елочных базаров. В этом году праздничный рынок изменил свой масштаб продаж и ценовой сегмент.
Журналисты Новини.LIVE посетили один из стихийных рынков и узнали стоимость вечнозеленых красавиц.
Праздник близится
Меньше чем через месяц наступит 2024 год. И каждый из нас в это нелегкое время хочет почувствовать себя ребёнком и погрузиться в атмосферу праздника хотя бы не надолго.
В некоторых районах города уже есть елочные базары. Каждый желающий может найти себе дерево по душе — живые и искусственные, большие и маленькие, сосны и ели. Разница только во вкусах и ценовом диапазоне.
Сколько стоит вечнозеленое дерево
Отметим, что в этом году по сравнению с прошлым стоимость несколько увеличилась. Живое хвойное дерево стартует от 400 гривен и завершается в пределах 3 000 — 4 000 гривен.
В то же время искусственное дерево стоит от 250 гривен и доходит до нескольких тысяч. Также можно найти миниатюрный вариант, всего 50 сантиметров, который обойдется в 50 гривен.
Следует добавить, что Национальная полиция Украины призывает граждан сообщать о правонарушениях и браконьерствах, если вы заметили нелегальный елочный базар без всех разрешительных документов.
Напомним, 6 декабря по случаю Дня Святого Николая в Одессе торжественно зажгли новогоднюю елку, которая второй год подряд располагается на улице Дерибасовской. На празднике выступали артисты с оркестром, которые развлекали малышей.
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