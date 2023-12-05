Чи потрібно економити під час війни на розвагах чи все ж таки життя одне — думки одеситів

Одесити на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Новий рік зовсім скоро, готелі та ресторани вже складають святкові прайси, а райадміністрації та селищні ради оголошують тендери на купівлю цукерок та подарунків, витрачаючи при цьому сотні тисяч гривень. З іншого боку, Україна вже другий рік перебуває у стані повномасштабної війни, де на передовій гинуть хлопці. Здається, що це дві різні реальності. Але, як кажуть, попит народжує пропозицію.

Чи потрібно під час війни себе обмежувати в розвагах та покупках? Це питання журналісти Новини.LIVE поставили одеситам.

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Розваги недоречні

Поки що виїзд за кордон для чоловіків закритий, тож доводиться вибирати місця відпочинку, не залишаючи Україну. Безпечно, красиво і рівень європейський — реклама готелів у Буковелі заполонила інтернет. Ось тільки ціни, м'яко кажучи, шокують, номер на двох за п'ять ночей у деяких випадках сягає понад 100 тисяч гривень. Єлизавета вважає, що краще б ці гроші пішли на оборону країни, ніж на розваги.

"Я думаю, що гроші, які зараз витрачаються на розваги, потрібно направити у вигляді донатів на ЗСУ. У мене чоловік служить, тому ми особливо не відзначаємо свята", — каже Єлизавета.

Єлизавета з двома дітьми. Фото: Новини.LIVE

Про розваги в тилу, поки на фронті гинуть хлопці, й мови не може бути — обурюється одеситка Аліна. Жінка не розуміє, як можна безтурботно ставитися до того, що зараз відбувається в країні. Після перемоги так можна веселитися та гуляти, але не зараз.

"Обмежувати себе у розвагах потрібно під час війни, це не є доречним. Я вже другий рік не ставитиму ялинку і прикрашатиму будинок, я дуже це любила до війни", — розповідає Аліна.

Аліна вважає витрати на розваги недоречними. Фото: Новини.LIVE

А ось Катерина вважає, що потрібно розділяти поняття розваги. Є приємні звички, від яких не варто відмовляти, вони допомагають дивитися з оптимізмом у майбутнє, та й загалом відновлюють нервову систему.

"Розваги... можна піти та кави випити, в цьому можна себе не обмежувати, а клуби можна обмежити. Подарунки не обмежувала б, це завжди приємно", — вважає Катерина.

Розваги треба розділяти — вважає Катерина. Фото: Новини.LIVE

Жити треба зараз

Але далеко не всі згодні з тим, що розваги та покупки можуть зачекати. Час минає, а життя одне. Ставити на собі хрест через те, що у країні війна, не бачать сенсу.

"Я думаю, що ні, навіщо собі відмовляти? Що на собі хрест поставити?" — наголошує Валентина.

Відмовляти собі не варто — впевнена Валентина. Фото: Новини.LIVE

Дівчина Анна підтримує Валентину, за її словами, коли ще розважатися та гуляти? І так зараз багато обмежень, які не дозволяють насолодитися життям.

"Не треба обмежувати себе, війна — це не закінчення життя. Не потрібно замикатися вдома та сидіти у чотирьох стінах. Гуляти це добре і круто", — впевнена Анна.

Ганна вважає, що, незважаючи на війну, потрібно розважатися. Фото: Новини.LIVE

На розваги немає грошей

Поки одні сперечаються, чи потрібно витрачати гроші на розваги, інші розводять руками — зараз головне хоч якось вижити. Ціни на продукти зростають, зарплати та пенсії за ними давно не встигають, так що з неволі доводиться обмежувати себе в усьому.

"Грошей немає, тому обмежуємо себе і так", — підсумовує Світлана.

Світлана і так економить, оскільки немає грошей. Фото: Новини.LIVE

Єдиної думки щодо питання про розваги бути не може — різниця поколінь, виховання та достатку. Ну, а поки буде попит на шикарні готелі та вечірки, будуть і пропозиції. Адже зважаючи на все, попри війну гроші в українців все ж таки є. А ось як витрачати їх — це особиста справа кожного.