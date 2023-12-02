Кому вигідне блокування Польсько-Українського кордону і хто стоїть за перевізниками — думка експерта

Польські перевізники блокують кордон із Україною. Фото: REUTERS

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Майже місяць триває блокада польсько-українського кордону. Втрати вже перевищують мільйони доларів. Усі спроби вирішити конфлікт так і не мали успіху. Тим часом результатом протестів вже стали дві смерті українських водіїв, які стояли в черзі на перетин кордону. Про намір провести аналогічні страйки вже заявили у Словаччині та Угорщині. Але чи насправді за даними акціями стоїть лише фінансова складова та робочі місця? Блокування зернового коридору і тепер кордону — це лише збіг?

Хто може стояти за польськими перевізниками та які шляхи вирішення цієї проблеми? Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Вуха Кремля

Все частіше почали говорити, що дії з боку польських перевізників дуже схожі на добре сплановану акцію. Майже місяць переговорів, а віз і нині там. З одного боку мета акції — захистити свої робочі місця та свій заробіток, з іншого — спроба прибрати конкурентів в особі українських перевізників. Донедавна поляки користувалися прерогативою, адже нашим водіям потрібні були спеціальні дозволи на перевезення до ЄС. Після скасування цієї функції послуги транспортних компаній, які забирали товари з найближчих до кордону українських міст та везли їх до Польщі, стали більше не потрібні. Наразі можна спостерігати спроби повернути свою перевагу. Але якби проблема була лише у наявності роботи чи квот, то перевізники сідали б за стіл переговорів, а цього ми не спостерігаємо.

"Дуже схоже дійсно на те, що там якісь вуха Кремля стирчать. Чому я можу зробити такий суб'єктивний абсолютно висновок? Тому що польські перевізники не налаштовані абсолютно на діалог. Це попри те, що Україна робить все можливе, вона створює комунікаційні майданчики, президент Дуда прилітав до Києва, Зеленський поздоровляв з Днем Незалежності в Польщі", — зазначає Олексій Буряченко.

Не варто забувати, що у Польщі зараз так званий транзитний період. Поки що немає уряду. Попри те, що Анджей Дуда запропонував пост Прем'єр-міністра Матеушу Моравецькому, це ще не означає, що той зможе сформувати сильну команду.

"Польща зараз, якщо можна так сказати, політично слабка. Чи зможуть цим скористуватись треті сторони? Звичайно, так. Відповідь дуже проста, оскільки ті люди, які займаються цим протестом, вони мали в минулому пропутінську про проросійську риторику, вони займалися там профспілковими питаннями. Скажімо так — це не виключно про проблеми між Україною та Польщею, як мінімум це трикутник. Але трикутник, якщо намагатись візуалізувати, ще обтяжений четвертою силою", — упевнений політолог.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Роль Брюсселя

Велику роль у вирішенні ситуації на кордоні може відіграти Брюссель. Саме його і можна віднести до так званої четвертої сили нашого трикутника. Наразі, по суті, перевізники блокують не лише українських водіїв, а й рішення Європейського Союзу. Документи, прийняті на самому верху, що дозволяють безперешкодний заїзд товарів на територію ЄС, поки йде війна в Україні, по суті, не діють. А це вже серйозний міжнародний скандал.

"От найсвіжіше звернення Зеленського, в якому він зазначав що давайте ще дамо польській стороні час на політичну стабілізацію. Я його розумію, оскільки Польща для нас багато зробила, і робила раніше, і наше майбутнє також є в будь-якому випадку спільне. Причому неважливо, в Європейському Союзі чи в наших якихось регіональних союзах. Але ми можемо рішуче, скажімо так, вирішувати це питання безпекового характеру, і напряму з польською стороною — дипломатичними каналами. Але ми маємо напряму говорити про це з Брюсселем, оскільки у Брюсселя, повірте, є усі інструменти", — каже кандидат політичних наук.

Польські перевізники гріються біля вогню. Фото: REUTERS

Зараз ми можемо спостерігати, що до протестів водіїв приєднуються працівники аграрної сфери. При цьому не слід забувати, що саме Польща є найбільшим отримувачем субвенції з боку Європейського Союзу. Що більше, саме польські перевізники зараз практично окупували європейські перевезення — за рахунок свого демпінгу.

"Зараз польські фури їздять по всій Європі, і це в принципі ну майже монопольне становище. Чи може це обрізати Брюссель, не даючи субвенції аграрному сектору і обрізуючи можливість польських перевізників працювати, прибрати цю монополію? Можуть. Але на це потрібна політична воля. Я думаю, що Брюссель дуже чітко зартикулює ці питання та поставить перед польською стороною. І скаже: друзі, ну так, немає ручок — немає цукерки", — зазначає Олексій Буряченко.

Брюссель може натиснути на Польщу — Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Простіше кажучи, Польща наривається на ультиматум: не пропускаєте товари — залишитеся без субвенції. Якщо цього буде мало, вашим перевізникам заборонять здійснювати свою діяльність на всій території ЄС. Такі заходи мають протверезити любителів зіграти на ситуації.

"Я думаю, проти таких аргументів навіть російське лобі не встає — якщо там навіть гіпотетично воно є, також не втримається. Але поки вдається, можливо, російській, третій стороні, інспірувати такі складнощі для України. І я також можу собі допустити, що до блокади в Польщі може доєднатися Орбан", — наголошує політолог.

Машини польських перевізників на кордоні. Фото: REUTERS

Операція "Майдан"

Блокування кордону з боку Польщі, Словаччини та Угорщини може бути добре продуманою операцією з боку РФ під кодовою назвою Майдан-3. Про те, що існує певний план щодо дестабілізації ситуації в Україні, вже йшлося не один раз, у тому числі про це заявляв Зеленський. Адже проблема не тільки в перевезеннях, все набагато глобальніше. Відсутність експортно-імпортних відносин прямо позначається на наших аграріях, які не можуть продати зерно.

"Польща — це основний наш суходільний коридор. Якщо фермери не можуть продати зерно, то вони не можуть розрахуватися з пайщиками, не зможуть заплатити податки. Більше того, ці гроші зазвичай йдуть саме в Реальний сектор економіки. Ну, а глобально — це, звичайно, валютна виручка, це стабільність нашої гривні, оскільки під час такої важкої зими якщо в нас не буде достатньо цих надходжень, то прийдеться, скоріш за все, підвищувати ставки Національного банку, а це дуже ускладнить кредити для бізнесу", — впевнений Олексій Буряченко.

Не варто недооцінювати блокаду кордону — Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

У результаті подібні дії можуть призвести до спустошення запасів Нацбанку і, як наслідок, ударити досить сильно по економіці України. Тож недооцінювати блокування кордону з боку польських перевізників не варто. Наслідки для нас можуть бути дуже серйозними.