Чи потрібні референдуми в Україні та які б питання одесити винесли на голосування

Одесити йдуть Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Важливі для країни рішення мають ухвалюватися з урахуванням думки громадян — для цього і існують референдуми. Так, головний крок у розвиток України було зроблено рівно 32 роки тому, коли люди сказали "так" незалежності. Мабуть, це був єдиний раз, коли прислухалися до українців. Загалом за роки самостійності в нашій країні проводилося лише два референдуми. Але результати другого, на якому запитували про реформування системи державного управління, депутати Верховної ради просто проігнорували.

Що думають одесити про референдуми в Україні і яке питання вони винесли б сьогодні для голосування — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

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Референдуми недоречні

Абсолютним рекордсменом на сьогодні у світі за проведеними референдумами стала Швейцарія. У цій країні 622 рази ставили питання своїм громадянам, щоб дізнатися їхні думки щодо того чи іншого моменту. Такі дані відображаються у звіті центру з вивчення демократії у місті Аарау. Україні таким масштабам варто повчитися. Але, мабуть, впроваджувати такі демократичні інструменти у повсякденність доведеться трохи згодом. Одесити вважають, що в період війни витрачати гроші на референдуми, як мінімум, недоречно.

"Чесно, ми не вдаємося в політику. Але вважаю, що проводити референдум під час війни — це не є доречним", — вважає Владислав.

Референдум під час війни недоречно — Владислав. Фото: Новини.LIVE

Владислава підтримує й одеситка Світлана. Жінка вважає, що це зараз не на часі, та й сенсу у них немає. Головне — сконцентруватися на перемозі, а не на з'ясуваннях чиїхось думок.

"Наразі проводити референдуми не потрібно, не бачу в них сенсу", — зізнається Світлана.

Наразі проводити референдуми не потрібно — Світлана Фото: Новини.LIVE

Питання НАТО та ЄС

Але далеко не всі погоджуються з тим, що референдуми не потрібні. Багато залежить від питання, яке планується винести на голосування. Так, є моменти, де без думки народу не можна обійтися — впевнені одесити. Але не варто забувати про соціологічні опитування, вони теж дають точні дані, які потрібно враховувати.

"Дивлячись якесь питання — від цього і буде залежати, чи потрібен референдум. Якщо це питання про приєднання до НАТО чи ЄС, то не потрібно, і так соціологічних досліджень достатньо, вони все показують — так. Тому референдуми наразі не потрібні", — каже Василь.

Василь за соціологічні опитування. Фото: Новини.LIVE

А ось Ольга впевнена, що питання вступу країни до союзів чи альянсів мають обговорюватися на всеукраїнських референдумах. Тільки з огляду на думку народу можна буде вибудовувати стратегію розвитку країни.

"Думаю, що питання щодо вступу до ЄС та НАТО має бути винесене на референдум, без цього нам буде складно визначитися", — вважає Ольга.

Ольга вважає, що потрібно провести референдум щодо ЄС та НАТО. Фото: Новини.LIVE

Мир на першому місці

Але як би там не було, найбільше одеситів хвилює мир. Для Олександри припинення війни — це головне питання сьогодення. Жінка впевнена, що таких, як вона, багато. Адже на фронті зараз гинуть молоді хлопці, яким ще жити та жити.

"Для мене важливий мир, щоб швидше закінчилося все те, що зараз відбувається. Співчуваю тим хлопцям, хто зараз у ЗСУ, їм низько кланяюся. Я коли їх бачу і особливо якщо вже з інвалідністю, спокійно дивитися не можу. Якщо поставити питання: віддати захоплені землі та зупинити війну — я б була за. Я боюся, що вони можуть просто завалити нас своєю масою, своєю кількістю. Це ж життя наших хлопців", — каже Олександра.

Зараз головне, щоб був мир — вважає Олександра. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів щодо референдуму розійшлися. Але люди єдині в одному — важливі питання після перемоги все ж таки необхідно виносити на голосування. А головне — не лише спитати думку людей, а й прислухатися до неї. Адже напрямок країни 32 роки тому вказали саме українці, котрі й зараз на полях боїв проливають кров за незалежність своєї країни.