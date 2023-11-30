Кому вигідні вибори в Україні під час війни та хто постійно просуває цю тему? — думка політолога

Процес підрахунку голосів. Фото: Сергій Чузавков УНІАН

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Тема про можливі вибори в Україні — найближчим часом — мусується вже не один місяць. Озвучуються навіть варіанти проведення їх через ДІЮ. І це при тому, що на Банковій уже неодноразово заявляли — проведення зараз виборчого процесу неможливе. Але чи справді це так, чи все ж таки можливі варіанти? Хто може стояти за розхитуванням ситуації в країні, поки йде війна? Чим ближчий термін переобрання Президента, тим більше запитань.

Чому про вибори зараз так багато говорять та кому це вигідно? Про це журналістам Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів кандидат політичних наук Олексій Буряченко.

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Чи можливі вибори в Україні найближчим часом чи ні?

Бути чи не бути виборам в наступному році — покаже перш за все фронт. Покаже перш за все воєнний стан, тому що за чинною Конституцією України вибори під час воєнного стану заборонені, і це ні для кого не є секретом. Звичайно, намагаються люди інтерпретувати норми відносно того, що про вибори президента прямо в Конституції нічого не говориться. Але, як на мене, в будь-якому випадку, якщо навіть іти цим шляхом, то потрібно роз'яснення Конституційного суду України, а воно буде, з великою долею вірогідності, за аналогією з тим, що там вже записано — що під час воєнного стану все ж таки вибори провести не можна, перш за все згідно з чинним законодавством України.

Але є ж, ну, скажімо так, реалії — яким чином забезпечити безпеку голосування, яким чином забезпечити норми Конституції з права обирати та бути обраними? Ну, обирати... Давайте так — у нас мільйони українців поза межами України. Чи здатні консульства максимально, скажімо, провести комунікацію з цими людьми — велике питання, м'яко кажучи. А бути обраними? Знову ті ж військові, ця категорія, якій зараз довіряють. Ці люди тоді, виходить, не зможуть реалізувати свої конституційні права, тому що для цього їм потрібно буде написати рапорт на звільнення під час війни у зв'язку з балотуванням. Виглядати це буде неоднозначно — м'яко кажучи. Плюс безпека — це перш за все питання, звичайно, безпеки. Як забезпечити на всій території України безпеку людей, які прийдуть на дільниці.

Кандидат політичних наук Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Голосування через ДІЮ — можливо чи ні?

Дійсно, можливе електронне голосування, можна запровадити практику Сполучених Штатів — поштового голосування, можна розтягнути його, припустимо, на декілька днів. Але як робити агітацію? Це технічні питання, так, але це все про легітимність процесу і про подальше визнання. Адже якщо провести будь-які вибори з сумнівною легітимністю, після війни, об'єктивно, люди скажуть: ну окей, провели, але тепер проводьмо ще раз.

Вибори мають бути за правилами — політолог. Фото: Новини.LIVE

Кому на руку проведення виборів зараз у період війни?

Кому це треба? Я не знаю. Звичайно, деяким топблогерам, які на початку війни нас дуже заспокоювали, та деяким представникам політичних партій опозиційного напрямку, звичайно, дуже хочеться будь-яких виборів. І це підживлюється ще з російської сторони, через різноманітні ІПСО — тут вони ну прям дивляться в одну сторону. Чи домовляються, чи ні — це вже інше питання, але от їхня така взаємодія дуже для них взаємовигідна щодо розхитування внутрішньої ситуації в Україні. В принципі, про це напряму заявив Зеленський, пам'ятаєте, під час коментарів журналістам про так званий план під кодовою назвою Майдан 3. Навіть за назвою видно, що це придумали не в Україні, а десь запоребриком. Вони просто не розуміють, що для українців означає слово Майдан, у їхньому розумінні — це просто якась зміна влади, держпереворот. Чи будуть росіяни розхитувати ситуацію? Будуть. Цьому є декілька причин. Перша — в них нічого не виходить на лінії фронту. Ну як продати електорату Російської Федерації Авдіївку чи Бахмут? Це навіть не Херсон. У них серйозні проблеми у військовому плані, у них немає розуміння, як якісно покращити своє становище, враховуючи, що часу в них на це вже і нема, адже в кінці березня — вибори в Російській Федерації.

Росіяни хотіли б в Україні держпереворот — Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

З інформації опозиційного толку вже стає відомо, що Путін не збирається робити у своїй виборчій кампанії якісь акценти на війну Росії проти України, тому що він може лише похизуватись тільки тим, що утилізував десятки тисяч росіян. Говорячи політтехнологічною мовою, продавати йому просто немає чого. А гроші є. Тому так, будуть використовувати ІПСО і підігрівати якісь внутрішні наші, скажімо, проблемні аспекти, які дійсно мають місце. Це об'єктивна реальність, у світі немає країни, де не було б якихось внутрішніх суперечностей, це нормально. Але вони просто це будуть використовувати. Це ж така історія, як з мовою, розумієте, що поганого в російській? Я не бачу. Але оскільки її ворог використовує в гібридній стратегії війни в доктрині Герасимова, тут стає очевидним, що мова є інструментом ворога. І допоки є путінська Росія, тоталітарна, — на превеликий жаль, ми будемо боротися з усіма її інструментами, в тому числі з російською мовою, тому що вона стає просто провідником руськоваміра.

Чого бояться країни Балтії, чому боїться Фінляндія, чого боїться Польща? Того, що їх мало і в них багато російськомовних. Їм зараз інспірувати 10 000 осіб під виглядом жінок, дітей та людей похилого віку, і вони можуть просто дестабілізувати будь-яку країну за два дні — розумієте, в чому справа. І головний інструмент у цьому — мова.

Резюмуючи, слід враховувати те, що все ж таки у Росії є кошти. Так, санкційний вплив похитнув їхню економіку, у них немає стільки коштів, як було раніше, але вони все ж таки продовжують продавати нафту, газ. Я думаю, що вони вкладуться саме у внутрішню дестабілізацію в Україні. Тому зараз нам потрібно максимально згадати, як починалось повномасштабне вторгнення, як ми фільтрували будь-яку інформацію. Згадати про інформаційну гігієну, згадати про перевірку першоджерел і згадати, щоб всі були на зв'язку один з одним. Якщо в когось є якісь тригеруюча інформація, зв'яжіться між собою,переговоріть, перевірте її. Тому що зараз велика ймовірність, що це або чисте ІПСО, або підхоплена якась викривлена інформація зсередини зовнішніми джерелами та підсилена через певні там психологічні елементи.

Інформацію потрібно досконально перевіряти — Олексій Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Що стосується місцевих виборів, яка ймовірність того, що їх проведуть достроково?

З місцевими виборами взагалі складніше. Тому що є передбачені чинним законодавством інструменти. Проводити їх в окремо взятій громаді без оголошення всеукраїнських виборів можна лише у кількох випадках — якщо заблоковано роботу чи немає більшості. Однак, знову ж таки, це буде як мінімум не зовсім конституційно, оскільки повноваження місцевих рад закінчуються у 25-му році, навіть не у 24-му, а восени 25-го року. Скажімо так, якщо була б така ситуація, що, припустимо, в половині громад, які підконтрольні Україні, не приймаються рішення у зв'язку з тим, що частина депутатів виїхала поза межі України, частина депутатів воює, частина депутатів просто десь в підвалах ховається, — тоді, можливо, Верховна Рада могла б ініціювати рішення про дострокові місцеві вибори. Ну, якщо просто була б заблокована робота. Але ще на початку повномасштабного нападу і ВР, і Кабмін прийняли цілу низку додаткової нормативки, яка дозволяє збільшити повноваження того ж виконкому, а виконком — це така історія, яка регулюється більш динамічно, аніж склад ради. Голова подав там нових людей на виконком — рада зібралася, проголосувала, оновила склад, проблем там нема. Та й, в принципі, виконкоми майже всі працюють, більше того, самим головам громад надали більше можливостей для прийняття рішення.

Проводити місцеві вибори достроково немає сенсу — політолог. Фото: Новини.LIVE

Ну, якщо говорити про Одесу, про конкретного Труханова, то трошечки вони зменшили залежність життя громади від місцевої ради. Враховуючи всю цю сукупність факторів, я не думаю, що буде якась доцільність під час воєнного стану, під час війни проводити місцеві вибори. Можливо, ще раз підкреслю, якщо, припустимо, війна закінчиться наприкінці 24-го року (гіпотетично), а до місцевих виборів ще буде приблизно рік — ну, тоді, можливо, деякі громади, в яких взагалі все погано (не працює рада, не працює виконком, мера десь також немає) — можливо, ці окремі громади й приймуть рішення на дострокове перезавантаження. Але легше ввести військові адміністрації, тому що за законом вони ще продовжують існувати пів року після завершення воєнного стану. От завершився воєнний стан, додаєте пів року — ось і залишиться декілька місяців до виборів.