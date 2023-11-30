Кому выгодны выборы в Украине во время войны и кто постоянно продвигает эту тему? - мнение политолога

Процесс подсчета голосов. Фото: Сергей Чузавков УНИАН

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Тема о возможных выборах в Украине — в ближайшее время — муссируется уже не один месяц. Озвучиваются даже варианты проведения их через ДІЮ. И это при том, что на Банковой уже неоднократно заявляли — проведение избирательного процесса невозможно. Но действительно ли это так, или все же возможны варианты? Кто может стоять за расшатыванием ситуации в стране, пока идет война? Чем ближе срок переизбрания Президента, тем больше вопросов.

Почему о выборах сейчас так много говорят и кому они выгодны? Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал кандидат политических наук Алексей Буряченко.

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Возможны ли выборы в Украине в ближайшее время или нет?

Быть или не быть выборам в следующем году — покажет прежде всего фронт. Покажет прежде всего военное положение, потому что по действующей Конституции Украины выборы во время военного положения запрещены, и это ни для кого не секрет. Конечно, пытаются люди интерпретировать нормы относительно того, что о выборах президента прямо в Конституции ничего не говорится. Но, по-моему, в любом случае, если даже идти по этому пути, то нужно разъяснение Конституционного суда Украины, а оно будет с большой долей вероятности по аналогии с тем, что там уже записано — что во время военного положения все же выборы провести нельзя, прежде всего согласно действующему законодательству Украины.

Но есть же, ну скажем так, реалии — как обеспечить безопасность голосования, как обеспечить нормы Конституции по праву избирать и быть избранными? Ну, выбирать... Давайте так — у нас миллионы украинцев за пределами Украины. Способны ли консульства максимально, скажем, провести коммуникацию с этими людьми — большой вопрос, мягко говоря. А быть избранными? Снова те же военные — это категория, которой сейчас доверяют. Эти люди тогда не смогут реализовать свои конституционные права, потому что для этого им нужно будет написать рапорт на увольнение во время войны в связи с баллотированием. Выглядеть это будет неоднозначно — мягко говоря. Плюс безопасность — это прежде всего вопрос, конечно, безопасности. Как обеспечить на всей территории Украины безопасность людей, которые придут на участки.

Кандидат политических наук Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Голосование через ДІЮ — возможно или нет?

Действительно, возможно электронное голосование, можно ввести практику Соединенных Штатов — почтового голосования, можно растянуть его, допустим, на несколько дней. Но как делать агитацию? Это технические вопросы, да, но это все о легитимности процесса и о дальнейшем признании. Ведь если провести любые выборы с сомнительной легитимностью, после войны люди скажут: ну окей, провели, но теперь проводим еще раз.

Выборы должны быть по правилам — политолог. Фото: Новини.LIVE

Кому на руку проведение выборов сейчас, в период войны?

Кому это нужно? Я не знаю. Конечно, некоторым топблогерам, которые в начале войны нас очень успокаивали, и некоторым представителям политических партий оппозиционного направления обычно очень хочется любых выборов. И это подпитывается еще с российской стороны, через разнообразные ИПСО — здесь они ну прямо смотрят в одну сторону. Договариваются или нет — это уже другой вопрос, но вот их такое взаимодействие очень для них взаимовыгодно по расшатыванию внутренней ситуации в Украине. В принципе, об этом напрямую заявил Зеленский, помните, во время комментариев журналистам о так называемом плане под кодовым названием Майдан 3. Даже по названию видно, что это придумали не в Украине, а где-то запоребриком. Они просто не понимают, что для украинцев означает слово Майдан. В их понимании это просто какая-то смена власти, госпереворот. Будут ли россияне расшатывать ситуацию? Будут. Этому есть несколько причин. Первая — у них ничего не выходит на линии фронта. Ну как продать электорату Российской Федерации Авдеевку или Бахмут? Это даже не Херсон. У них серьезные проблемы в военном плане, у них нет понимания, как качественно улучшить свое положение, учитывая, что времени у них на это уже и нет, ведь в конце марта выборы в Российской Федерации.

Россияне хотели бы в Украине госпереворот — Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

По информации оппозиционного толка уже становится известно, что Путин не собирается делать в своей избирательной кампании какие-то акценты на войну России против Украины, потому что он может разве похвастаться только тем, что утилизировал десятки тысяч россиян. Говоря политтехнологическим языком, продавать ему просто нечего. А деньги есть. Поэтому да, будут использовать ИПСО и подогревать какие-то внутренние наши, скажем, проблемные аспекты, которые действительно имеют место. Это объективная реальность — в мире нет страны, где не было бы каких-то внутренних противоречий. Это нормально. Но они просто это будут использовать, ведь это такая история, как с языком, понимаете. Что плохого в русском? Я не вижу. Но поскольку его враг использует в гибридной стратегии войны по доктрине Герасимова, здесь становится очевидно, что язык является инструментом врага. И пока есть путинская Россия, тоталитарная, — к величайшему сожалению, мы будем бороться со всеми ее инструментами, в том числе с русским языком, потому что он становится просто проводником русского мира.

Почему боятся страны Балтии, почему боится Финляндия, чего боится Польша? Потому что их мало и у них много русскоязычных. Им сейчас инспирировать 10 000 человек под видом женщин, детей и пожилых людей — и они могут просто дестабилизировать любую страну за два дня, понимаете, в чем дело. И главный инструмент в этом — язык.

Резюмируя, следует учитывать то, что все же у России есть средства. Да, санкционное влияние поколебало их экономику, у них нет столько средств, как было раньше, но они все же продолжают продавать нефть, газ. Я думаю, что они будут вкладывать именно во внутреннюю дестабилизацию в Украине. Поэтому сейчас нам нужно максимально вспомнить, как начиналось полномасштабное вторжение, как мы фильтровали любую информацию. Вспомнить информационную гигиену, вспомнить о проверке первоисточников и вспомнить, чтобы все были на связи друг с другом. Если у кого есть какая-то тригерирующая информация, свяжитесь между собой и поговорите, проверьте ее. Потому что сейчас большая вероятность ,что это либо чистое ИПСО, либо подхваченная какая-то искривленная информация изнутри внешними источниками и усиленная через некоторые психологические элементы.

Информацию нужно тщательно проверять — Алексей Буряченко. Фото: Новини.LIVE

Что касается местных выборов, какова вероятность того, что они будут проведены досрочно?

С местными выборами вообще сложнее. Потому что есть предусмотренные действующим законодательством инструменты. Проводить их в отдельно взятом районе без объявления всеукраинских выборов можно только в нескольких случаях — если заблокирована работа или нет большинства. Но опять же, это будет как минимум не совсем конституционно, поскольку полномочия местных советов истекают в 25-м году, даже не в 24-м, а осенью 25-го года. Скажем так, если бы была такая ситуация, что, допустим, в половине громад, подконтрольных Украине, не принимаются решения в связи с тем, что часть депутатов выехала за пределы Украины, часть депутатов воюет, часть депутатов просто где-то в подвалах прячется, — тогда, возможно, Верховная Рада могла бы инициировать решение о досрочных местных выборах. Ну, если бы просто была заблокирована работа. Но еще в начале полномасштабного нападения и ВР, и Кабмин приняли целый ряд дополнительной нормативки, позволяющей увеличить полномочия того же исполкома, а исполком — это такая история, которая регулируется более динамично, чем состав совета. Мэр подал там новых людей на исполком, совет собрался, проголосовал, обновил состав — проблем там нет. Да и, в принципе, исполкомы почти все работают, более того, самим главам районов предоставили больше возможностей для принятия решений.

Проводить местные выборы досрочно нет смысла — политолог. Фото: Новини.LIVE

Ну, если говорить об Одессе, о конкретном Труханове, то немножко они уменьшили зависимость жизни общества от местного совета. Учитывая всю эту совокупность факторов, я не думаю, что будет какая-то целесообразность во время военного положения, во время войны проводить местные выборы. Возможно, еще раз подчеркну, если, допустим, война закончится в конце 24-го года (гипотетически), а до местных выборов еще будет примерно год — ну, тогда, возможно, некоторые общины, в которых вообще все плохо (не работает совет, не работает исполком, мэра где-то также нет), — возможно, эти отдельные общины и примут решение на досрочную перезагрузку. Но легче ввести военные администрации, потому что по закону они еще продолжают существовать полгода после завершения военного положения. Вот завершившееся военное положение, добавляете полгода — вот и останется несколько месяцев до выборов.