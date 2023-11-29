Діють з порушенням законодавства — одеський юрист розповів про мобілізацію силою

Військові перевіряють документи у водія. Фото: скриншот з YouTube

В Україні планують посилити примусову мобілізацію, однак дії деяких представників ТЦК наразі відбуваються з порушенням, а в окремих випадках навіть з порушенням законодавства. Однак абсолютно кожен може захистити себе від нападок, маючи при собі лише телефон

Про те, чи мають право військові примусово садити в автомобіль та вести до ТЦК ексклюзивно Новинам.LIVE розповів адвокат Олексій Шалару.

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За словами юриста, випадки, коли військові силою "запихають" чоловіків у буси, є незаконними. Даний інцидент можна кваліфікувати як викрадення людини.

"Але на жаль деякі люди зі страху самі йдуть на комунікацію і потім щось довести неможливо. Я вважаю, що чоловік ні в якому разі не повинен одразу сідати в автівку — він повинен викликати поліцію та не давати свій телефон", — сказав Шалару.

Потрібно фіксувати усі дії ТЦК

Також адвокат зазначив, що у разі протиправних дій обовʼязково потрібно знімати все на камеру, щоб мати докази поведінки з порушенням.

"Єдине, що чоловіка захистить — це фільмування на відеокамеру. Дехто каже, що не можна знімати, але це не так. Адже заборонено знімати тільки пересування військової техніки", — додав юрист.

Нагадаємо, у мережі шириться відео, на якому військові намагаються запхати у бус чоловіка призовного віку. Наразі відомо, що чоловік відмовився надавати документи для встановлення особи, через що його силою затримали.