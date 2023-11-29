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Действуют с нарушением законодательства — одесский юрист рассказал о мобилизации силой

29 ноября 2023 18:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Действуют с нарушением законодательства — одесский юрист рассказал о мобилизации силой
Военные проверяют документы у водителя. Фото: скриншот с YouTube
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Украине планируют усилить принудительную мобилизацию, однако действия некоторых представителей ТЦК происходят с нарушением, а в отдельных случаях даже с нарушением законодательства. Однако абсолютно каждый может оградить себя от нападок, имея при себе только телефон.

О том, имеют ли право военные принудительно сажать в автомобиль и вести в ТЦК эксклюзивно Новинам.LIVE рассказал адвокат Алексей Шалару.

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По словам юриста, случаи, когда военные силой "запихивают" мужчин в бусы, незаконны. Данный инцидент можно квалифицировать как похищение человека.

"Но, к сожалению, некоторые люди из страха сами идут на коммуникацию и потом что-то доказать невозможно. Я считаю, что мужчина ни в коем случае не должен сразу садиться в автомобиль — он должен вызвать полицию и не давать свой телефон", — сказал Шалару.

Необходимо фиксировать все действия ТЦК

Также адвокат отметил, что в случае противоправных действий обязательно нужно снимать все на камеру, чтобы доказательства поведения с нарушением.

"Единственное, что мужчину защитит - это съемка на видеокамеру. Некоторые говорят, что нельзя снимать, но это не так. Ведь запрещено снимать только передвижение военной техники", — добавил юрист.

Напомним, в сети распространяется видео, на котором военные пытаются запихнуть в бус мужчину призывного возраста. Известно, что мужчина отказался предоставлять документы для установления личности, из-за чего его силой задержали.

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