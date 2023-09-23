Чи потрібно Україні офіційно оголошувати війну

Воєнний стан в країні. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні доволі часто можна почути від українців: чому досі в країні офіційно не оголошено війну, а лише воєнний стан. Чим загрожує Україні та її громадянам офіційне оголошення війни? Як це позначиться на економіці держави та чи варто змінювати воєнний стан на офіційну війну?

Ці та інші питання журналісти Новини.LIVE обговорили із кандидатом політичних наук Олексієм Буряченком.

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У чому різниця між війною та воєнним станом

На думку політолога, перш за все треба розділити розуміння війни та воєнного стану. Бо останній — це спеціальний правовий режим, який вводиться в державі з чинним законодавством, коли є загроза війни або коли йдуть якісь воєнні дії. А війна — це стан. За чинним законодавством все дуже коректно: Україна у стані війни й у країні оголошено воєнний стан.

Олексій Буряченко. Фото: Олексій Буряченко

"Воєнний стан — це перехід держави більше на військові рейки, це певні обмеження прав з необхідністю реагувати на загрози втрати державності чи суверенітету або будь-які інші безпекові загрози на рівні держави. За великим рахунком, після Першої світової війни ніхто війни не об’являв. Так, це поняття є в міжнародному законодавстві, в статуті ООН, але навіть під час Другої світової війни Німеччина вже по факту після нападу лише оголосила війну. А після того війни носять формат спецоперацій і перейшли у гібридний формат. У сучасному світі ніхто один одному війн не оголошує і на це є низка причин", — розказав кандидат політичних наук.

Серед причин неоголошення війни Олексій Буряченко назвав кілька. По-перше, міжнародна спільнота досить негативно відноситься до ініціаторів війни і та країна, яка офіційно оголошує її, автоматично наражається на міжнародні санкції максимального рівня. Це все прописано у статуті ООН. Щоб цього не робити, війну ніхто не оголошує.

"От останній яскравий приклад — Нагорний Карабах. Було формулювання не війни, а антитерористичної операції. Щобільше, таке формулювання АТО або спецоперацій на суть не впливає, але корелюється внутрішнім законодавством цієї країни, яка цей спецрежим оголошує. Що стосується війни, то тут також є геополітичні аспекти. Війну або виграють, або ж програють", — зазначив Олексій Бурченко.

Наслідки російського вторгнення на територію України. Фото: Новини.LIVE

Вплив війни на економіку

За словами експерта, нині Росія навмисно не оголошує війну Україні. І на це є низка причин, бо їх пропагандистська машина будується на тому, що вони начебто когось захищають.

Російські військові чиновники. Фото: Міністерство оборони РФ

"Звичайно, допоки діє путінський режим, ніякого оголошення війни не буде, а як його не стане, то який сенс буде ту війну оголошувати. Тут ще й постає чимало питань, зокрема: як може ядерна країна оголосити війну неядерній, та ще й тій державі, якій давала гарантії безпеки, ще й та держава, яка є в радбезі ООН. Якщо подивитися юридично, то оголошення РФ війни Україні знищить її в геополітичному плані й вона стане другою Північною Кореєю, тільки титанічного масштабу", — наголосив політолог.

Також він додав, що у разі офіційного оголошення РФ війни Україні вона опиниться в економічній ізоляції, буде накладено повне економічне ембарго. За таких умов, коли країна відрізана від всіх економічних зв’язків, то її очікує дефолт не технічний, а цілком реальний, що у звичайному житті називається банкрутством.

Робота підприємств під час воєнного стану

Сьогодні декотрі політики періодично порушують питання переходу всіх підприємств на воєнний лад. Втім, як зазначає Олексій Буряченко, це питання не просте й багатошарове, до нього не можна підходити рамково. Україна змогла ефективно протистояти агресору, бо є великою державою із великими децентралізованими сегментами в економіці й великою кількістю населення. На додаток, вже понад 1,5 року держава веде ефективну війну, паралельно працює на фронт. І навіть за таких умов відбувається збільшення ВВП на 3 %. І це при тому, що таке збільшення — у країни, яка захищається від агресора і в якої велика частина територій окупована та є у безпосередній близькості до фронту. Як результат, довелося частково бізнес релокувати і це дозволило економіці поступово зростати.

Випікання хліба. Фото: Новини.LIVE

"Розмови, чому ми повністю не перейшли на воєнній рейки, більше політиканські. Ми маємо все одно виробляти продукцію та експортувати її, бо це дає валютний виторг і тримання курсу гривні. Якщо цього не робити, тоді економіка буде зруйнована й ми збанкрутуємо. А чим ми зможемо допомогти армії, якщо у нас не буде працювати бізнес?! В пріоритетних галузях економіки — машинобудуванні, легкій промисловості, військовій — то там дійсно має бути повний перехід на військові рейки. Але треба, щоб такі підприємства не розташовувались в одному місці. У будь-якому випадку частина підприємств має працювати на економічний сегмент, щоб були кошти, платилися податки, щоб працював економічний маховик", — підкреслив Олексій Буряченко.

Чому Росія досі не оголосила війну

За словами політолога, Росія офіційно так і не оголосить війну Україні. Відповідно, й Україна цього робити не буде.

"Щоб зберігалася економічна складова в нашій країні, щоб працювала економіка – воєнний стан продовжиться. Він допоможе нам працювати на геополітичному фронті й отримувати допомогу від наших партнерів. Я не думаю, що вони будуть у захваті, якщо ми оголосимо війну РФ", — розказав Буряченко.

Також він додав, що Росія й надалі буде називати свої дії спеціальною операцією. Що ж стосується України, то тут є розуміння й у влади, й у громадянського суспільства, і в експертному товаристві, що у нас стан війни і ця юридично-правова характеристика передбачена чинним законодавством.

Українські захисники боронять державні рубежі. Фото: ОК "Південь"

"З юридичної точки зору, якщо ми оголосимо війну, тоді будемо її ініціаторами. Такі юридичні моменти можуть дуже нашкодити і тоді нам доведеться багато пояснювати, а РФ не упустить цього моменту. А те, що в нашому політикумі звучить від політиканів: нумо називати війну війною і переходити від воєнного стану до війни, то ці люди маніпулюють суспільною думкою і намагаються на здавалося б очевидних, але дуже складних речах отримувати свої політичні бали. Зараз ми в коректному правовому полі й нікому не треба пояснювати, що ми воюємо з країною, яка на нас напала. І на міжнародному рівні Росію вже називають державою-агресором", — наголосив політолог.

Також Олексій Буряченко додав, що найближчим часом Україна продовжить переходити на військові рейки, аби мати більше можливостей самостійно забезпечувати себе у боротьбі проти ворога. А тому, ймовірно, відбуватиметься мілітаризація економіки й урізання вторинних витрат бюджету.