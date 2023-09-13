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У разі перемир'я Україна паде, а Путін піде на Захід, — Саакашвілі

13 вересня 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У разі перемир'я Україна паде, а Путін піде на Захід, — Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Російське вторгнення в Україну відображає не лише окремий конфлікт, але і частину більшої стратегічної гри, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Головною проблемою є те, що сам Путін чітко розуміє це, але багато країн Заходу неохоче визнають цю реальність.

Про це ексголова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі написав у своїй колонці для "Української правди". 

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Ситуація в Україні є важливим індикатором загрози, яку Росія становить для світу. Україна, переживаючи конфлікт, стає своєрідним щитом для Заходу, але деякі країни не бажають чітко розуміти цю роль.

"Що трапиться, якщо Україна оголосить про перемир'я зараз? А трапиться те, що через рік — два вона обов'язково впаде, і Путін обов'язково вторгнеться в Польщу і країни Балтії. А Грузію і Молдову він просто проковтне по ходу, практично без особливого докладання зусиль", — написав Міхеїл Саакашвілі

Таким чином, Україна знаходиться в центрі Російської агресії проти Заходу, і її перемога має важливе значення для всього демократичного світу. Президент Зеленський, на думку Саакашвілі  правильно наголошує, що перемога України означає перемогу інших країн регіону та демократії загалом.

Крім того, Україна, можливо, стане провідною державою від Центральної Азії до Атлантики. Захід повинен бути готовим до цього сценарію.

Нагадаємо, Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі.

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