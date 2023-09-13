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В случае перемирия Украина уйдет, а Путин пойдет на Запад, — Саакашвили

13 сентября 2023 16:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В случае перемирия Украина уйдет, а Путин пойдет на Запад, — Саакашвили
Михеил Саакашвили. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Российское вторжение в Украину отражает не только отдельный конфликт, но и часть большей стратегической игры, которую ведет Владимир Путин против Запада. Главной проблемой является то, что сам Путин ясно это понимает, но многие страны Запада неохотно признают эту реальность.

Об этом экспредседатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили написал в своей колонке для "Украинской правды".

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Ситуация в Украине является важным индикатором угрозы, которую Россия представляет миру. Украина, переживая конфликт, становится своеобразным щитом для Запада, но некоторые страны не желают ясно понимать эту роль.

"Что случится, если Украина объявит о перемирии сейчас? А случится то, что через год — два она обязательно упадет, и Путин обязательно вторгнется в Польшу и страны Балтии. А Грузию и Молдову он просто проглотит по ходу, практически без особого приложения усилий", — написал Михеил Саакашвили

Таким образом, Украина находится в центре Российской агрессии против Запада и ее победа имеет важное значение для всего демократического мира. Президент Зеленский, по мнению Саакашвили, правильно отмечает, что победа Украины означает победу других стран региона и демократии в целом.

Кроме того, Украина, возможно, станет ведущим государством от Центральной Азии до Атлантики. Мероприятие должно быть готово к этому сценарию.

Напомним, Верховная рада Украины обратилась к президентке Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств Европейского Союза. Народные депутаты просят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Николозовича Саакашвили.

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