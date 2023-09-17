У Миколаєві почали ремонт пошкоджених будинків

Наслідки атаки на Миколаїв. Фото: Новини.LIVE

У Миколаєві розпочалися ремонтні роботи у будинках, які були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Йдеться про 50 об'єктів нерухомості, на які виділили 187 мільйонів гривень.

Про це повідомив перший заступник директора департаменту ЖКГ Ігор Набатов.

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За його словами, частина виділених коштів запланована на облаштування найпростіших укриттів, зокрема й у відновлених будинках.

"Там різні ситуації, десь по поточному ремонту можна робити, десь по капітальному ремонту, це про значні пошкодження. Ми навіть не кажемо про незначні. Незначні, в моєму розумінні, це вибиті вікна, яких дуже багато, але їх дуже швидко можна замінити. Коли ми кажемо про значні, це, в першу чергу, покрівля, конструктив, фасадна частина. Ну, такі моменти, які визначають, можливість реального проживання у житловому будинку", — зазначив Набатов.

"єВідновленя" у Миколаївській області

У Миколаєві триває відновлення пошкоджених та зруйнованих будинків у рамках державної програми "єВідновлення". Заявки приймає спеціальна комісія, яку створили чотири місяці тому. Станом на середину вересня надійшло 1450 заявок на компенсацію, схвалили 154 звернення. Проте розбір заявок триває.

Нагадаємо, Миколаївська область активно готується до нового опалювального сезону та до можливих ворожих обстрілів інфраструктури. У регіоні розробляють алгоритми дії, щоб люди не залишалися без електропостачання.