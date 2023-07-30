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Миколаївщина серед лідерів за відновленням після обстрілів

30 липня 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаївська область є одним з лідерів за відновленням після ворожих обстрілів
Пошкоджена цивільна будівля у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За інформацією Кіма, під час повномасштабного вторгнення було пошкоджено 850 км доріг у Миколаївській області — це 25% від загальної протяжності.

План відбудови

У 2023 році передбачено міським бюджетом 330 мільйонів гривень саме на дороги. Станом на липень вже почалися необхідні підготовчі роботи. 

Зазначимо, що наразі відомо про руйнування чи пошкодження 20 мостів Миколаївщини, 17 з яких вже відновили. 

"Це такий собі рекорд. З них більшість знаходяться по річці Інгулець. Через підрив ГЕС два мости було підтоплено, але їх теж відновили", — сказав Кім.

Також наголосимо, що після деокупації близько 80% мешканців області та Миколаєва вже повернулися додому. 

Нагадаємо, на Миколаївщині тривають роботи з розмінування після деокупації. Від початку цього року у регіоні зареєстровано 36 випадків детонації вибухонебезпечних предметів. На звільнених територіях тривають роботи з розмінування, проте про водойми, зокрема порти, поки не йдеться. 

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