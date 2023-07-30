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Николаевщина среди лидеров по восстановлению после обстрелов

30 июля 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Николаевская область является одним из лидеров по восстановлению после вражеских обстрелов
Поврежден гражданское здание в Николаеве. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По информации Кима, во время полномасштабного вторжения было повреждено 850 км дорог в Николаевской области — это 25% от общей протяженности.

План восстановления

В 2023 году предусмотрено городским бюджетом 330 миллионов гривен именно на дороги. По состоянию на июль уже начались необходимые подготовительные работы.

Отметим, что известно о разрушении или повреждении 20 мостов Николаевщины, 17 из которых уже восстановили.

"Это некий рекорд. Из них большинство находятся по реке Ингулец. Из-за подрыва ГЭС два моста были подтоплены, но их тоже восстановили", — сказал Ким.

Также подчеркнем, что после деоккупации около 80% жителей области и Николаева уже вернулись домой.

Напомним, в Николаевской области продолжаются работы по разминированию после деоккупации. С начала этого года в регионе зарегистрировано 36 случаев детонации взрывоопасных предметов. На освобожденных территориях продолжаются работы по разминированию, однако о водоемах, в том числе портах, пока речь не идет.

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