Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Последствия войны: в Николаеве начали ремонт поврежденных домов arrow

Последствия войны: в Николаеве начали ремонт поврежденных домов

17 сентября 2023 19:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Николаеве начали ремонт поврежденных домов
Последствия атаки в Николаев. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Николаеве начались ремонтные работы в домах, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Речь идет о 50 объектах недвижимости, на которые было выделено 187 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов.

Читайте также:

По его словам, часть выделенных средств запланирована на обустройство простейших укрытий, в том числе и в восстановленных домах.

"Там разные ситуации, где-то по текущему ремонту можно делать, где-то по капитальному ремонту, это о значительных повреждениях. Мы даже не говорим о незначительных. Незначительные, в моем понимании, это выбитые окна, которых очень много, но их очень быстро можно заменить. Когда мы говорим о значительных, это, в первую очередь, кровля, конструктив, фасадная часть. Ну, такие моменты, которые определяют возможность реального проживания в жилом доме", — отметил Набатов.

"єВідновлення" в Николаевской области

В Николаеве продолжается восстановление поврежденных и разрушенных домов в рамках государственной программы "єВідновлення". Заявки принимает специальная комиссия, созданная четыре месяца назад. По состоянию на середину сентября поступило 1450 заявок на компенсацию, одобрили 154 обращения. Однако разбор заявок продолжается.

Напомним, Николаевская область активно готовится к новому отопительному сезону и к возможным вражеским обстрелам инфраструктуры. В регионе разрабатываются алгоритмы действия, чтобы люди не оставались без электроснабжения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

None

"Наша справа": деньги на дождевые канализации выделяют, а Киев продолжает затапливать

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

02:17 Новое ограничение для водителей: когда войдет в действие и кто под него подпадает

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз