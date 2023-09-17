В Николаеве начали ремонт поврежденных домов

Последствия атаки в Николаев. Фото: Новини.LIVE

В Николаеве начались ремонтные работы в домах, поврежденных в результате вражеских обстрелов. Речь идет о 50 объектах недвижимости, на которые было выделено 187 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель директора департамента ЖКХ Игорь Набатов.

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По его словам, часть выделенных средств запланирована на обустройство простейших укрытий, в том числе и в восстановленных домах.

"Там разные ситуации, где-то по текущему ремонту можно делать, где-то по капитальному ремонту, это о значительных повреждениях. Мы даже не говорим о незначительных. Незначительные, в моем понимании, это выбитые окна, которых очень много, но их очень быстро можно заменить. Когда мы говорим о значительных, это, в первую очередь, кровля, конструктив, фасадная часть. Ну, такие моменты, которые определяют возможность реального проживания в жилом доме", — отметил Набатов.

"єВідновлення" в Николаевской области

В Николаеве продолжается восстановление поврежденных и разрушенных домов в рамках государственной программы "єВідновлення". Заявки принимает специальная комиссия, созданная четыре месяца назад. По состоянию на середину сентября поступило 1450 заявок на компенсацию, одобрили 154 обращения. Однако разбор заявок продолжается.

Напомним, Николаевская область активно готовится к новому отопительному сезону и к возможным вражеским обстрелам инфраструктуры. В регионе разрабатываются алгоритмы действия, чтобы люди не оставались без электроснабжения.