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Ми готуємося до енергетично складної зими, — Кім

17 вересня 2023 11:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Миколаївщина готується до складної зими
Обстріли енергетики у 2022 році. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Миколаївська область активно готується до нового опалювального сезону та до можливих ворожих обстрілів інфраструктури. У регіоні розробляють алгоритми дії, щоб люди не залишалися без електропостачання.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Критична інфраструктура після торішніх обстрілів хоч і відновлена, але вона все одно постраждала. В нас є інформація, що цього року росіяни планують атакувати повторно критичну інфраструктуру, тому ми її захищаємо та готуємо різні варіанти подій для того, щоб у нас було світло", — сказав очільник ОВА. 

Ситуація з укриттями

За словами Кіма, сховища на Миколаївщині постійно ремонтуються та доробляються, також системно будуються нові. Але при цьому кількість відвідувань зменшилася.   

"Ми працюємо, але, на щастя, через зменшення кількості обстрілів у Миколаєві та області люди стали менше користуватися укриттями", — сказав голова області. 

Також він зазначив, що з першого жовтня у регіоні планують відкривати пункти незламності та готуватися до складної зими з точки зору енергетики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.

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