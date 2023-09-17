Миколаївщина готується до складної зими

Обстріли енергетики у 2022 році. Фото: ВВС

Миколаївська область активно готується до нового опалювального сезону та до можливих ворожих обстрілів інфраструктури. У регіоні розробляють алгоритми дії, щоб люди не залишалися без електропостачання.

Про це в етері національного телемарафону повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

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"Критична інфраструктура після торішніх обстрілів хоч і відновлена, але вона все одно постраждала. В нас є інформація, що цього року росіяни планують атакувати повторно критичну інфраструктуру, тому ми її захищаємо та готуємо різні варіанти подій для того, щоб у нас було світло", — сказав очільник ОВА.

Ситуація з укриттями

За словами Кіма, сховища на Миколаївщині постійно ремонтуються та доробляються, також системно будуються нові. Але при цьому кількість відвідувань зменшилася.

"Ми працюємо, але, на щастя, через зменшення кількості обстрілів у Миколаєві та області люди стали менше користуватися укриттями", — сказав голова області.

Також він зазначив, що з першого жовтня у регіоні планують відкривати пункти незламності та готуватися до складної зими з точки зору енергетики.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.