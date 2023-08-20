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Відновлення водопостачання у Миколаєві: на що підуть гроші

20 серпня 2023 18:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Уряд виділив гроші на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва
Люди набирають питну воду у пляшки. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо виділення грошей на відновлення та модернізацію водопостачання Миколаєва. Кошти місту передадуть від Європейського інвестиційного банку на відновлення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Голова уряду зазначив, що у рамках грантової угоди з Європейським інвестиційним банком передбачена підтримка на суму 5,11 мільйона доларів.

"Наразі направляємо 153,5 мільйона гривень Міністерству відновлення на реалізацію проєкту модернізації та затверджуємо порядок їх використання. Прагнемо відновити доступ жителів Миколаєва до якісної питної води та оновити критичну інфраструктуру водопостачання відповідно до сучасних стандартів", — йдеться в повідомленні Шмигаля.

Точки видачі безплатної очищеної води

  • просп. Центральний, 21-к; 
  • вул. Потьомкінська, 131-в; 
  • вул. 11 Повздовжня, 31-а; 
  • вул. Китобоїв, 7-а; 
  • вул. Космонавтів, 80-д; 
  • вул. Космонавтів, 132-д; 
  • просп. Центральний, 141-б; 
  • пров.Полярний 2-к; 
  • просп. Центральний, 267-б.

Нагадаємо, Миколаївська область потерпала від ворожих обстрілів з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Після деокупації півдня інтенсивність ударів зменшилася, тож з'явилася можливість відбудови. Наразі регіон є одним з лідерів за відновленням.

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