Правительство выделило деньги на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева

Люди набирают питьевую воду в бутылки. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении денег на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева. Средства городу передадут от Европейского инвестиционного банка на восстановление.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что в рамках грантового соглашения с Европейским инвестиционным банком предусмотрена поддержка на сумму 5,11 миллиона долларов.

"Сейчас направляем 153,5 миллиона гривен Министерству восстановления на реализацию проекта модернизации и утверждаем порядок их использования. Стремимся восстановить доступ жителей Николаева к качественной питьевой воде и обновить критическую инфраструктуру водоснабжения в соответствии с современными стандартами", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Точки выдачи бесплатной очищенной воды

просп. Центральный, 21-к;

ул. Потемкинская, 131;

ул. 11 Продольная, 31-я;

ул. Китобоев, 7-я;

ул. Космонавтов, 80-д;

ул. Космонавтов, 132-д;

просп. Центральный, 141-б;

пер. Полярный 2-к;

просп. Центральный, 267-б.

Напомним, Николаевская область страдала от вражеских обстрелов с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. После деоккупации юга интенсивность ударов уменьшилась, так что появилась возможность восстановления. В настоящее время регион является одним из лидеров по восстановлению.