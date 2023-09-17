Николаевщина готовится к сложной зиме

Обстрелы энергетики в 2022 году. Фото: BBC

Николаевская область активно готовится к новому отопительному сезону и к возможным вражеским обстрелам инфраструктуры. В регионе разрабатываются алгоритмы действия, чтобы люди не оставались без электроснабжения.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Критическая инфраструктура после прошлогодних обстрелов хоть и восстановлена, но она все равно пострадала. У нас есть информация, что в этом году россияне планируют атаковать повторно критическую инфраструктуру, поэтому мы ее защищаем и готовим разные варианты событий для того, чтобы у нас был свет", — сказал глава ОВА.

Ситуация с укрытиями

По словам Кима, хранилища Николаевской области постоянно ремонтируются и дорабатываются, также системно строятся новые. Но при этом количество посещений уменьшилось.

"Мы работаем, но, к счастью, из-за уменьшения количества обстрелов в Николаеве и области люди стали меньше пользоваться укрытиями", — сказал глава области.

Также он отметил, что с первого октября в регионе планируют открывать пункты несокрушимости и готовиться к сложной зиме с точки зрения энергетики.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение о выделении денег на восстановление и модернизацию водоснабжения Николаева. Средства городу передадут от Европейского инвестиционного банка на восстановление.