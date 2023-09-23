Нужно ли Украине официально объявлять войну

Военное положение в стране. Фото: Новини.LIVE

Сегодня довольно часто можно услышать от украинцев: почему до сих пор в стране официально не объявлена война, а только военное положение. Чем грозит Украине и гражданам официальное объявление войны? Как это отобразится на экономике государства и стоит ли менять военное положение на официальную войну?

Эти и другие вопросы журналисты Новини.LIVE обсудили с кандидатом политических наук Алексеем Буряченко.

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В чем разница между войной и военным положением

По мнению политолога, прежде всего нужно разделить понимание войны и военного положения. Потому что последнее — это специальный правовой режим, который вводится в государстве с действующим законодательством, когда есть угроза войны или когда идут какие-то военные действия. А война — это состояние. По действующему законодательству все очень корректно, Украина в состоянии войны и в стране объявлено военное положение.

Алексей Буряченко. Фото: Алексей Буряченко

"Военное положение — это переход государства больше на военный лад, это определенные ограничения прав с необходимостью реагировать на угрозы потери государственности или суверенитета или любые другие угрозы безопасности на уровне государства. По большому счету, после Первой мировой войны никто войны не объявлял. Да, это понятие есть в международном законодательстве, в уставе ООН, но даже во время Второй мировой войны Германия уже по факту после нападения лишь объявила войну. Сегодня войны носят формат спецопераций и перешли в гибридный формат. Никто войн не объявляет, и на это есть ряд причин", — рассказал кандидат политических наук.

Среди причин необъявления войны Алексей Буряченко назвал несколько. Во-первых, международное сообщество довольно негативно относится к инициаторам войны, и страна, которая официально объявляет ее, автоматически подвергается международным санкциям максимального уровня. Это все прописано в уставе ООН. Чтобы этого не делать, войну никто не объявляет.

"Вот последний яркий пример — Нагорный Карабах. Была формулировка не войны, а антитеррористической операции. Более того, такая формулировка АТО или спецопераций на суть не влияет, но регулируется внутренним законодательством этой страны, которая этот спецрежим объявляет. Что касается войны, то здесь также есть геополитические аспекты. Войну или выигрывают, или проигрывают", — отметил Алексей Бурченко.

Последствия российского вторжения на территории Украины. Фото: Новини.LIVE

Влияние войны на экономику

По словам эксперта, сейчас Россия намеренно не объявляет войну Украине. И на это есть ряд причин, потому что их пропагандистская машина строится на том, что они вроде бы кого-то защищают.

Российские военные чиновники. Фото: Министерство обороны РФ

"Конечно, пока действует путинский режим, никакого объявления войны не будет, а как его не станет, то какой смысл будет ту войну объявлять. Здесь еще и возникает немало вопросов, в частности: как может ядерная страна объявить войну неядерной, да еще тому государству, которому давала гарантии безопасности. К тому же, это еще и государство, которое находится в Совбезе ООН. Если посмотреть юридически, то объявление РФ войны Украине уничтожит ее в геополитическом плане и она станет второй Северной Кореей, только титанического масштаба", — подчеркнул политолог.

Также он добавил, что в случае официального объявления РФ войны Украине она окажется в экономической изоляции, будет наложено полное экономическое эмбарго. В таких условиях, когда страна отрезана от всех экономических связей, ее ожидает дефолт не технический, а вполне реальный, что в обычной жизни называется банкротством.

Работа предприятий во время военного положения

Сегодня некоторые политики периодически поднимают вопросы перехода всех предприятий на военный лад. Впрочем, как отмечает Алексей Буряченко, этот вопрос не простой и многослойный, к нему нельзя подходить рамочно. Украина смогла эффективно противостоять агрессору, потому что является большим государством с большими децентрализованными сегментами в экономике и большим количеством населения. Вдобавок, уже более 1,5 года государство ведет эффективную войну, параллельно работает на фронт. И даже при таких условиях происходит увеличение ВВП на 3%. И это при том, что это увеличение — у страны, защищающейся от агрессора, и у которой большая часть территорий оккупирована и находится в непосредственной близости к фронту. Как результат, частично пришлось бизнес перенести, и это позволило экономике постепенно расти.

Выпекание хлеба. Фото: Новини.LIVE

"Разговоры, почему мы полностью не перешли на военный лад больше политиканские. Мы должны все равно производить продукцию и экспортировать ее, потому что это дает валютную выручку и держание курса гривны. Если этого не делать, тогда экономика будет разрушена и мы обанкротимся. А чем мы сможем помочь армии, если у нас не будет работать бизнес?! В приоритетных отраслях экономики — машиностроении, легкой промышленности, военной — там действительно должен быть полный переход на военный лад. В любом случае часть предприятий должна работать на экономический сегмент, чтобы были средства, платились налоги, чтобы работал экономический маховик", — подчеркнул Алексей Буряченко.

Почему Россия до сих пор не объявила войну

По словам политолога, Россия официально так и не объявит войну Украине. Соответственно, и Украина этого делать не будет.

"Чтобы сохранялась экономическая составляющая в нашей стране, чтобы работала экономика — военное положение продолжится. Оно поможет нам работать на геополитическом фронте и получать помощь от наших партнеров. Я не думаю, что они будут в восторге, если мы объявим войну РФ", — рассказал Буряченко.

Также он добавил, что Россия и дальше будет называть свои действия специальной операцией. Что же касается Украины, то здесь понимание и у власти, и у гражданского общества, и в экспертном обществе, что у нас состояние войны и эта юридически-правовая характеристика предусмотрена действующим законодательством.

Украинские военные защищают государственные рубежи. Фото: ОК "Юг"

"С юридической точки зрения, если мы объявим войну, тогда будем ее инициаторами. Такие юридические моменты могут очень навредить, и тогда нам придется многое объяснять, а РФ не упустит этого момента. А то, что от наших политиканов звучит: давайте называть войну войной и переходить от военного положения к войне, то эти люди манипулируют общественным мнением и пытаются на, казалось бы, очевидных, но очень сложных вещах, получать свои политические баллы. Сейчас мы в корректном правовом поле и никому не нужно объяснять, что мы воюем со страной, которая на нас напала. И на международном уровне Россию уже называют страной-агрессором", — подчеркнул политолог.

Также Алексей Буряченко добавил, что в ближайшее время Украина продолжит переходить на военные рельсы, чтобы иметь больше возможностей самостоятельно обеспечивать себя в борьбе против врага. Поэтому, вероятно будет происходить милитаризация экономики и урезание вторичных расходов бюджета.