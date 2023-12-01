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Отношение одесситов к референдуму — что сейчас вынесли бы на голосование

1 декабря 2023 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Нужны ли референдумы в Украине и какие вопросы одесситы вынесли на голосование
Одесситы идут по Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Важные для страны решения должны приниматься с учетом мнения граждан — для этого и существуют референдумы. Так, главный шаг в развитие Украины был сделан ровно 32 года назад, когда люди сказали "да" независимости. Пожалуй, это был единственный раз, когда прислушивались к украинцам. Всего за годы самостоятельности в нашей стране проводилось всего два референдума. Но результаты второго, на котором спрашивали о реформировании системы государственного управления, депутаты Верховной Рады просто проигнорировали.

Что думают одесситы о референдумах в Украине и какой бы вопрос они вынесли сегодня для голосования — узнавали журналисты Новости.LIVE.

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Референдумы неуместны

Абсолютным рекордсменом на сегодняшний день в мире по проведенным референдумам стала Швейцария. В этой стране 622 раза задавали вопросы своим гражданам, чтобы узнать их мнения относительно того или иного момента. Такие данные отображаются в отчете центра по изучению демократии в городе Аарау. Украине таким масштабам следует поучиться. Но, по-видимому, внедрять такие демократические инструменты в повседневность придется несколько позже. Одесситы считают, что в период войны тратить деньги на референдумы, как минимум, неуместно.

"Честно, мы не вдаемся в политику. Но считаю, что проводить референдум во время войны — это неуместно", — считает Владислав.

Референдум во время войны неуместно Владислав. Фото: Новини.LIVE

Владислава поддерживает и одесситка Светлана. Женщина считает, что это сейчас не ко времени, да и смысла у них нет. Главное — сконцентрироваться на победе, а не на выяснениях чьих-то мнений.

"Пока проводить референдумы не нужно, не вижу в них смысла", — признается Светлана.

Пока проводить референдумы не нужно Светлана. Фото: Новини.LIVE

Вопросы НАТО и ЕС

Но далеко не все согласны с тем, что референдумы не нужны. Многое зависит от вопроса, который планируется вынести на голосование. Да, есть моменты, где без мнения народа нельзя обойтись — уверены одесситы. Но не стоит забывать о социологических опросах, они тоже дают точные данные, которые нужно учитывать.

"Смотря какой вопрос — от этого и будет зависеть, нужен ли референдум. Если это вопрос о присоединении к НАТО или ЕС, то не нужно, и так социологических исследований достаточно, они все показывают — да. Поэтому референдумы пока не нужны", — говорит Василий.

Василий за социологические опросы. Фото: Новини.LIVE

А вот Ольга уверена, что вопрос вступления страны в союзы или альянсы должны обсуждаться на всеукраинских референдумах. Только учитывая мнение народа, можно будет выстраивать стратегию развития страны.

"Думаю, что вопрос вступления в ЕС и НАТО должен быть вынесен на референдум — без этого нам будет сложно определиться", — считает Ольга.

Ольга считает, что нужно провести референдум по ЕС и НАТО. Фото: Новини.LIVE

Мир на первом месте

Но как бы то ни было, больше всего одесситов волнует мир. Для Александры прекращение войны — это главный вопрос сегодняшнего дня. Женщина уверена, что таких, как она, много. Ведь на фронте сейчас гибнут молодые ребята, которым еще жить и жить.

"Для меня важен мир, чтобы скорее закончилось все происходящее. Сочувствую тем ребятам, кто сейчас в ВСУ, им низко кланяюсь. Я когда их вижу, и особенно если уже с инвалидностью, спокойно смотреть не могу. Если задать вопрос  отдать захваченные земли и остановить войну  я бы была за. Я боюсь, что они могут просто завалить нас своей массой, своим количеством. Это же жизнь наших ребят", — говорит Александра.

Сейчас главное, чтобы был мир — считает Александра. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов по поводу референдума разошлись. Но люди едины в одном — важные вопросы после победы все же необходимо выносить на голосование. А главное — не только спросить мнение людей, но и прислушиваться к нему. Ведь направление страны 32 года назад указали именно украинцы, которые сейчас на поле боя проливают кровь за независимость своей страны.

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