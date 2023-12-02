На головній вулиці Одеси почали встановлювати новорічну ялинку
Сьогодні, 2 грудня, на вулиці Дерибасівській розпочалися роботи з монтажу новорічної ялинки. Головна красуня та роботи зі встановлення — подарунок містянам від підприємців.
За процесом спостерігали кореспонденти Новини.LIVE.
На Дерибасівській встановлюють новорічну ялину
Ялинку встановлюють на Дерибасівській біля Міського саду. Наразі комунальники завезли туди уже металевий каркас та почали монтажні роботи. Висота ялинки з верхівкою складе 20 метрів, ширина — 9 метрів. Зберуть зелену красуню зі штучної хвої з італійської сировини. В мерії зазначили, що грошей на закупівлю ялинки й прикрас не виділяли — це подарунок одеситам від підприємців.
Зазначимо, що в минулі роки головну новорічну ялинку встановлювали на Думській площі, проте через війну її уже вдруге перенесли на Дерибасівську.
Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до новорічних свят, однак не всі вони відбудуться у звичному форматі. У місті Чорноморськ цьогоріч вирішили не встановлювати новорічну ялинку через безпекові заходи. Мер міста зазначив, що наразі це недоречно, адже в країні триває війна.
Також ми писали, що одесити починають готуватися до новорічних свят. В одному з гіпермаркетів міста вже з'явилися перші тематичні прикраси та навіть ялинки. Наразі одеські магазини починають наповнюватися тематикою Різдва та Нового року.
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