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На головній вулиці Одеси почали встановлювати новорічну ялинку

2 грудня 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На головній вулиці Одеси почали встановлювати новорічну ялинку
Комунальники почали встановлювати новорічну ялинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 2 грудня, на вулиці Дерибасівській розпочалися роботи з монтажу новорічної ялинки. Головна красуня та роботи зі встановлення — подарунок містянам від підприємців.

За процесом спостерігали кореспонденти Новини.LIVE.

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На Дерибасівській встановлюють новорічну ялину

Ялинку встановлюють на Дерибасівській біля Міського саду. Наразі комунальники завезли туди уже металевий каркас та почали монтажні роботи. Висота ялинки з верхівкою складе 20 метрів, ширина — 9 метрів. Зберуть зелену красуню зі штучної хвої з італійської сировини. В мерії зазначили, що грошей на закупівлю ялинки й прикрас не виділяли — це подарунок одеситам від підприємців. 

Штучна хвоя для ялинки. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що в минулі роки головну новорічну ялинку встановлювали на Думській площі, проте через війну її уже вдруге перенесли на Дерибасівську. 

Роботи зі встановлення новорічної ялинки в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до новорічних свят, однак не всі вони відбудуться у звичному форматі. У місті Чорноморськ цьогоріч вирішили не встановлювати новорічну ялинку через безпекові заходи. Мер міста зазначив, що наразі це недоречно, адже в країні триває війна. 

Також ми писали, що одесити починають готуватися до новорічних свят. В одному з гіпермаркетів міста вже з'явилися перші тематичні прикраси та навіть ялинки. Наразі одеські магазини починають наповнюватися тематикою Різдва та Нового року.

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