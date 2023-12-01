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У Чорноморську не встановлюватимуть новорічну ялинку — причини

1 грудня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Чорноморську не встановлюватимуть новорічну ялинку — причини
Новорічна ялинка у Чорноморську. Фото: Чорноморська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області триває підготовка до новорічних свят, однак не всі вони відбудуться у звичному форматі. У місті Чорноморськ цьогоріч вирішили не встановлювати новорічну ялинку через безпекові заходи.

Про це повідомив міський голова Чорноморська Василь Гуляєв. 

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За його словами, наразі це недоречно, адже в країні триває війна. 

"У соцмережах нашого міста триває багато дискусій щодо встановлення новорічної ялинки у місті. Я хотів би сказати, що в цьому році новорічну ялинку у Чорноморську встановлювати не будуть", — сказав мер.

Крім того, міський голова зазначив, що учні молодших класів, вихованці дитячих садків та соціально-незахищені категорії дітей будуть забезпечені новорічними подарунками.

Зазначимо, що більшість містян підтримали таке рішення і готові дочекатися перемоги, щоб новорічна красуня знову зʼявилася на центральній площі міста. 

Що ще варто знати

Нагадаємо, у низці регіонів України відновилися сезонні продажі новорічних ялинок. Експерти розповіли про ціни та на що слід звернути увагу.

Також ми писали, що в Україні працівники Державної екологічної інспекції перед новорічними святами розпочали заходи із запобігання правопорушень під час заготівлі та продажу новорічних ялинок. У деяких регіонах штрафи зросли.

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