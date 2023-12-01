В Черноморске не будут устанавливать новогоднюю елку — причины

Новогодняя елка в Черноморске. Фото: Черноморский городской совет

В Одесской области идет подготовка к новогодним праздникам, однако не все они состоятся в привычном формате. В городе Черноморск в этом году решили не устанавливать новогоднюю елку из-за мер безопасности.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

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По его словам, сейчас это неуместно, ведь в стране идет война.

"В соцсетях нашего города продолжаются многие дискуссии по установлению новогодней елки в городе. Я хотел бы сказать, что в этом году новогоднюю елку в Черноморске устанавливать не будут", — сказал мэр.

Кроме того, городской голова отметил, что учащиеся младших классов, воспитанники детских садов и социально незащищенные категории детей будут обеспечены новогодними подарками.

Отметим, что большинство горожан поддержали такое решение и готовы дождаться победы, чтобы новогодняя красавица снова появилась на центральной площади города.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.

Также мы писали, что в Украине работники Государственной экологической инспекции перед новогодними праздниками начали мероприятия по предотвращению правонарушений при заготовке и продаже новогодних елок. В некоторых регионах штрафы выросли.