Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Черноморске не будут устанавливать новогоднюю елку — причины arrow

В Черноморске не будут устанавливать новогоднюю елку — причины

1 декабря 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Черноморске не будут устанавливать новогоднюю елку — причины
Новогодняя елка в Черноморске. Фото: Черноморский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области идет подготовка к новогодним праздникам, однако не все они состоятся в привычном формате. В городе Черноморск в этом году решили не устанавливать новогоднюю елку из-за мер безопасности.

Об этом сообщил городской голова Черноморска Василий Гуляев.

Читайте также:

По его словам, сейчас это неуместно, ведь в стране идет война.

"В соцсетях нашего города продолжаются многие дискуссии по установлению новогодней елки в городе. Я хотел бы сказать, что в этом году новогоднюю елку в Черноморске устанавливать не будут", — сказал мэр.

Кроме того, городской голова отметил, что учащиеся младших классов, воспитанники детских садов и социально незащищенные категории детей будут обеспечены новогодними подарками.

Отметим, что большинство горожан поддержали такое решение и готовы дождаться победы, чтобы новогодняя красавица снова появилась на центральной площади города.

Что еще стоит знать

Напомним, в ряде регионов Украины возобновились сезонные продажи новогодних елок. Эксперты рассказали о ценах и на что следует обратить внимание.

Также мы писали, что в Украине работники Государственной экологической инспекции перед новогодними праздниками начали мероприятия по предотвращению правонарушений при заготовке и продаже новогодних елок. В некоторых регионах штрафы выросли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме