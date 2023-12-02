Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow На главной улице Одессы начали устанавливать новогоднюю елку arrow

На главной улице Одессы начали устанавливать новогоднюю елку

2 декабря 2023 14:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
На главной улице Одессы начали устанавливать новогоднюю елку
Коммунальщики начали устанавливать новогоднюю елку в Одессе. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 2 декабря, на улице Дерибасовской начались работы по монтажу новогодней елки. Главная красавица и работы по установке — подарок горожанам от предпринимателей.

За процессом наблюдали корреспонденты Новини.LIVE.

Читайте также:
Коммунальщики завезли металлический каркас для елки. Фото: Новини.LIVE

На Дерибасовской устанавливают новогоднюю ель

Елку устанавливают на Дерибасовской возле Городского сада. Коммунальщики завезли туда уже металлический каркас и начали монтажные работы. Высота елки с верхушкой составит 20 метров, ширина — 9 метров. Соберут зеленую красавицу из искусственной хвои из итальянского сырья. В мэрии отметили, что денег на закупку елки и украшений не выделяли — это подарок одесситам от предпринимателей.

Искусственная хвоя для елки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в прошлые годы главную новогоднюю елку устанавливали на Думской площади, однако в результате ее уже второй раз перенесли на Дерибасовскую.

Работы по установке новогодней елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области идет подготовка к новогодним праздникам, однако не все они состоятся в привычном формате. В городе Черноморск в этом году решили не устанавливать новогоднюю елку из-за мер безопасности. Мэр города отметил, что сейчас это неуместно, ведь в стране идет война.

Также мы писали, что одесситы начинают готовиться к новогодним праздникам. В одном из гипермаркетов города уже появились первые тематические украшения и даже елки. Одесские магазины начинают наполняться тематикой Рождества и Нового года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице - 80x80

Меняют окна вместо покупки оборудования — заработает ли реабилитационный центр в Пуща-Водице

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

Актуальное по теме