На главной улице Одессы начали устанавливать новогоднюю елку

Коммунальщики начали устанавливать новогоднюю елку в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 2 декабря, на улице Дерибасовской начались работы по монтажу новогодней елки. Главная красавица и работы по установке — подарок горожанам от предпринимателей.

За процессом наблюдали корреспонденты Новини.LIVE.

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На Дерибасовской устанавливают новогоднюю ель

Елку устанавливают на Дерибасовской возле Городского сада. Коммунальщики завезли туда уже металлический каркас и начали монтажные работы. Высота елки с верхушкой составит 20 метров, ширина — 9 метров. Соберут зеленую красавицу из искусственной хвои из итальянского сырья. В мэрии отметили, что денег на закупку елки и украшений не выделяли — это подарок одесситам от предпринимателей.

Искусственная хвоя для елки. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в прошлые годы главную новогоднюю елку устанавливали на Думской площади, однако в результате ее уже второй раз перенесли на Дерибасовскую.

Работы по установке новогодней елки в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области идет подготовка к новогодним праздникам, однако не все они состоятся в привычном формате. В городе Черноморск в этом году решили не устанавливать новогоднюю елку из-за мер безопасности. Мэр города отметил, что сейчас это неуместно, ведь в стране идет война.

Также мы писали, что одесситы начинают готовиться к новогодним праздникам. В одном из гипермаркетов города уже появились первые тематические украшения и даже елки. Одесские магазины начинают наполняться тематикой Рождества и Нового года.